Hier après-midi, Philippe Clement était en conférence de presse du côté de l'AS Monaco. Le coach du club monégasque a pris la parole devant les médias, notamment ceux de nos confrères de L'Equipe, et il a parlé du choc à venir face au Paris Saint-Germain samedi pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Le coach de l'ASM a bien évidemment regardé le match de Coupe de France entre l'OM et le PSG mais devant les médias, il a assuré ne pas vouloir copier l'OM malgré le succès des Phocéens face aux Parisiens. Tandis que Monaco est 4e de Ligue 1, à seulement deux points de l'OM et Lens, 2e et 3e, Clement sait que ce choc face aux champions de France est capital pour la course au podium mais il ne veut pas faire comme l'OM mercredi soir.

Clement veut que Monaco joue à sa façon

"Ce n'est pas tellement intéressant pour moi. Je suis concentré sur nous, je ne regarde pas les autres. Nous devons nous occuper de notre propre histoire", a confié le coach des Monégasques. Poursuivant concernant une possible réaction d'orgueil des Parisiens, le coach de l'ASM a déclaré : "Oui, mais je ne suis pas là-bas dans le vestiaire. Je vois mes joueurs, je suis concentré sur ça. Mais je sais que des grandes équipes qui ont perdu des matches ont toujours des réactions. Donc ça peut être moins bon pour nous, mais c'est à nous de faire notre match." Voilà qui est dit et désormais, Monaco devra tout donner afin de mettre le PSG encore plus bas que terre samedi après-midi.