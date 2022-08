Ligue 1 : Payet-Sanchez, la classe n'a pas d'âge

Igor Tudor avait-il vraiment prévu de titulariser Payet à Nice pour la première fois de la saison, ou bien est-ce le forfait tardif de Gerson qui l'a poussé à faire ce choix ? Depuis son arrivée à Marseille, le technicien croate vante en tous cas sans excès les qualités du Réunionnais, puis le laisse sur le banc les soirs de match. Et dimanche après le récital marseillais à Nice, il est resté sur sa ligne d'enthousiasme mesuré en commentant en cinq mots la performance de son N.10: "il a été très bon". De fait, Payet a brillé. Laissé libre de ses mouvements par des Niçois dépassés, il a tranquillement mené la barque marseillaise, alternant jeu court et long, toujours à la recherche de l'espace utile ou d'un appui sur Sanchez, avec lequel la complicité technique a été évidente. "Avec des joueurs de cette qualité, c'est dur de ne pas s'entendre. Sanchez nous a fait du bien devant. Pour une première, on a bien réussi à se trouver", a résumé le capitaine marseillais, qui a surtout promis que tout allait pour le mieux entre lui et son coach.

"Il n'y a aucun problème Tudor-Payet, aucun souci. Ce sont des choix, c'est lui le patron et il faut le respecter", a-t-il ainsi expliqué, alors qu'il avait démarré les trois premiers matchs de la saison comme remplaçant. "Je n'étais pas mort. Ca fait un mois que je travaille et que j'attends. Et quand on vous met, il faut être performant", a ajouté Payet. Si Tudor a pu avoir quelques doutes sur la pleine disponibilité physique de Payet (35 ans) dans son système de jeu, très énergivore, il a en revanche immédiatement utilisé Sanchez. Entré en jeu au début de la deuxième période à Brest quelques jours après son arrivée, le Chilien a ensuite été titulaire et très bon contre Nantes, puis de nouveau à Nice, où tout le monde a pu constater que même à 33 ans, il restait un joueur de classe mondiale. Sur l'ouverture du score, la vitesse de son enchaînement contrôle de l'extérieur du droit-frappe puissante du même pied a ainsi été sensationnelle et c'est le gardien adverse Kasper Schmeichel qui a fait son âge.

"On sait très bien que Sanchez est un joueur très important pour nous. On sait la carrière qu'il a faite, les nombreux trophées qu'il a gagnés. Cette saison, il va beaucoup nous aider. On l'a vu, il est très efficace devant les filets. Lui, c'est deux tirs, deux buts, il est très bon", a résumé Mattéo Guendouzi. Outre son doublé, l'ancien joueur de Barcelone et d'Arsenal a étalé son aisance technique et sa justesse de déplacement, contribuant très largement à la domination marseillaise. "C'est un champion. Quand on joue pour toutes ces équipes, ça n'est jamais un hasard. Ca veut dire que tu as tout ce qu'il faut. Pas seulement la qualité, mais aussi la faim et l'intelligence. Il n'est pas venu ici pour s'amuser mais pour bien faire, avec beaucoup de sérieux", avait expliqué Tudor la semaine dernière. Le président Pablo Longoria avait de son côté parlé de "saut de qualité" avec l'arrivée du Chilien. Sur ce que Sanchez a montré à Nice, l'expression n'est pas exagérée. Et avec Payet, ils peuvent être deux désormais à tirer l'OM vers le très haut niveau.