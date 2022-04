Quatre victoires de suite : Paris avance sur un très bon rythme ces dernières semaines et a l'occasion d'officialiser son titre de champion de France en s'imposant ou en faisant match nul contre Lens. Mais les Sang et Or ne viendront pas faire de la figuration, eux qui restent sur trois succès de rang et qui croient encore très clairement à l'Europe. Le podium n'est qu'à trois points...

Les stats à connaître (avec Opta)



Paris n’a remporté qu’un de ses 3 matches de Ligue 1 face à Lens depuis la remontée des Sang et Or dans l’élite la saison dernière (1 nul, 1 défaite) : 2-1 en mai 2021, lors de la seule rencontre de cette série jouée au Parc des Princes.



Lens n’a plus gagné chez une équipe leader de Ligue 1 au début de la journée depuis mars 1998 à Metz (2-0), concédant 2 nuls et perdant 8 fois entre-temps.



Si Paris fait au moins match nul ou que Marseille ne gagne pas, il sera sacré champion de France pour la 10e fois et égalerait alors St Etienne comme club le plus titré de l’histoire du championnat, devant l’OM (9). Il s’agirait paradoxalement de son sacre le plus tardif depuis 2014/15 (à la 37e journée).



Paris a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1 et n’a plus connu meilleure série dans l’élite depuis mai-septembre 2021 (10). Sur ces 4 rencontres, les Parisiens ont inscrit une moyenne de 4 buts (16 au total).



Lens a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 (3-0 v Nice, 2-1 v Lille, 2-0 v Montpellier) et pourrait enchaîner 4 victoires dans l’élite pour la 1ère fois depuis juillet-août 2001 (4).