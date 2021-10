Ligue 1 : Paris s'impose contre Angers dans la polémique

La reprise a été très compliquée et poussive ce vendredi pour le Paris Saint-Germain. Après une pause de quinze jours en raison de la trêve internationale, le club de la capitale a repris du service ce vendredi, à l’occasion du match d’ouverture de la dixième levée de championnat qui l’opposait à Angers (2-1). Sans ses Sud-Américains, Paris a été très loin du niveau qui aurait dû lui permettre de surclasser son adversaire. A l’inverse, Angers n’a pas démérité, mais a craqué en fin de match sur un penalty très discuté par les joueurs.

C’est donc sans Neymar, Angel Di Maria et Lionel Messi que le PSG a débuté une première période extrêmement compliquée pour lui. Compliquée car les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas réussi à cadrer le moindre tir. Pratiquement rien de concluant offensivement avec quatre maigres frappes toutes vendangées. Quant au but de la tête inscrit par Ander Herrera juste avant la pause (44e), il a logiquement été annulé pour un hors-jeu initial. Côté adverse, et malgré une possession de balle famélique lors de ce premier acte (25%), une contre-attaque rondement menée par Sofiane Boufal et conclue par Angelo Fulgini a permis d’ouvrir le score (0-1, 36e).

Un penalty qui fait parler

De retour des vestiaires, Angers a longtemps protégé son précieux but d’avance, mais a finalement craqué une première fois à vingt minutes du terme, suite au centre parfaitement déposé par Kylian Mbappé sur la tête de Danilo Pereira (1-1, 69e). Et alors que la possibilité de ramener un bon point du Parc des Princes se profilait, le VAR est venu doucher les espoirs du SCO. Suite à une main de Pierrick Capelle sur une tête de Mauro Icardi dans la surface des visiteurs, Monsieur Dechepy a désigné le point de penalty, offrant à Kylian Mbappé l’occasion d’inscrire le but vainqueur pour le PSG (2-1, 87e). Son premier depuis quatre matchs.

Grâce à ce succès arraché in extremis, le Paris Saint-Germain creuse un peu plus son avance en tête du classement de Ligue 1, lui qui compte provisoirement neuf unités d’avance sur son dauphin lensois. Angers reste quant à lui bloqué à la quatrième place. Le week-end prochain, Paris ira affronter l’OM, tandis que le SCO ira à Saint-Étienne.