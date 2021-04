Ligue 1 : Paris sans Verratti et Danilo contre Lille (officiel)

Mauro Icardi (cuisse), Layvin Kurzawa (mollets), Juan Bernat (reprise), et le troisième gardien Alexandre Letellier (cuisse) complètent l'infirmerie. Touchés alors qu'ils jouaient avec leur sélection nationale, l'Italien Verratti et le Portugais Danilo souffrent, respectivement, d'une contusion à la cuisse gauche et au mollet gauche.

Pour eux, "un nouveau point sera fait dans 48 heures", a expliqué le PSG.Face au co-leader du Championnat, l'entraîneur Mauricio Pochettino devra ainsi composer sans ces deux joueurs qu'il avait titularisés lors du succès à Lyon (4-2) le 21 mars dernier. Leur présence à Munich mercredi, pour le quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern, reste incertaine. vPour ce choc, Paris dispose déjà d'un milieu en moins, l'Argentin Leandro Paredes, suspendu.