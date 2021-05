Ligue 1 : Paris ne veut pas tout perdre

« Je pense que Paris gagnera les trois prochains matchs. Donc si on veut rester en tête, il faudra gagner les trois prochains matchs » avançait Christophe Galtier avant le derby du Nord entre Lens et Lille. Dans une course au titre où chaque point va compter, le PSG est dans l'obligation de se reconcentrer sur le championnat après son élimination de la Ligue des Champions en milieu de semaine sur la pelouse de Manchester City. Si les Parisiens peuvent être frustrés, ils doivent se remobiliser au plus vite pour ne pas tout perdre. Alors que trois victoires pour terminer la saison pourraient ne pas suffire, le champion de France doit rebondir aussi vite qu'après ses plus récentes déceptions européennes.

Après son élimination à Manchester City, le PSG avait gagné 6-0

Depuis le printemps 2013 et la première élimination continentale de l'ère QSI, le club de la capitale a presque toujours enchaîné avec une victoire en championnat. Il n'y a qu'en 2014 que Paris a perdu en Ligue 1 après son dernier match de Ligue des Champions de la saison. C'était à Lyon (1-0) et ce revers n'avait pas empêché les coéquipiers de Marquinhos d'être sacrés. Hormis cette exception, le PSG a toujours renoué avec le championnat en s'imposant. Y compris après le traumatisme de la remontada en 2017 (victoire à Lorient 1-2) ou après l'élimination par Manchester United en 2019 (trois victoires consécutives).

Après son revers sur la pelouse de Manchester City en 2016, les Parisiens avaient enchaîné avec un succès autoritaire face à Caen (6-0). Si la série de victoires s'était arrêtée là, les champions de France n'avaient plus perdu de la saison en Ligue 1. Comme en 2013 et en 2015. Pour espérer conserver son titre, les hommes de Mauricio Pochettino vont donc devoir faire au moins aussi bien cette année. C'est le seul moyen de mettre en danger les Lillois de Christophe Galtier qui ont toutes les cartes en main. A condition qu'eux aussi, parviennent à enchaîner.