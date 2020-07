Le lever de rideau de la prochaine saison de Ligue 1 aura lieu le vendredi 21 août à 19 heures. Et c'est une affiche alléchante qui ouvrira cet exercice 2020-21 puisque le premier match opposera l'Olympique de Marseille à l'AS Saint-Etienne, au Stade Vélodrome. Une rencontre qui sera diffusée sur la chaîne Téléfoot, alors que la finale de l'Europa League aura lieu dans la soirée, à 21 heures.



Tous les matchs de cette première journée n'ont pas encore été programmés. Tous les détails seront communiqués le 8 août par la Ligue, mais trois rencontres seront diffusées à coup sûr sur la nouvelle chaîne née de l'alliance entre TF1 et Mediapro : Lorient-Strasbourg, Dijon-Angers et Nîmes-Brest - tous fixés le dimanche à 15 heures. Notons enfin que le PSG et Lyon, toujours engagés sur la scène européenne, pourraient reprendre plus tard s'ils se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les champions de France débutent en Ligue 1 contre Metz, tandis que le club rhodanien doit se déplacer à Montpellier.