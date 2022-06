Ligue 1 : OL Groupe confirme des discussions pour une cession partielle de son capital

"L'OL confirme avoir connaissance de discussions entre plusieurs investisseurs potentiels et notamment les actionnaires ayant exprimé un intérêt pour la cession de leur participation en vue d'une recomposition de son tour de table et d'un renforcement de ses fonds propres. Le processus est en cours", explique OL Groupe (OLG) dans un communiqué. "Toutefois, il n'existe à ce stade aucune certitude que les discussions aboutiront à une opération", ajoute OLG.

Le 9 mars, le groupe Pathé, partenaire historique de l'OL depuis 1999, et le fonds d'investissement chinois IDG, entré dans le tour de table en 2016, avaient annoncé conjointement avoir mandaté la banque Raine dans leur souhait de céder leurs parts sociales qui représentent respectivement 19,36% et 19,85% du capital soit 39,21% au total. Si un investisseur rachète seul ces quelque 40% d'actions, il prendra ainsi le contrôle de l'OL. Jean-Michel Aulas, président depuis juin 1987, est actuellement l'actionnaire majoritaire via sa holding familiale Holnest qui détient 27,72% du capital.