Les objectifs

Nîmes a vécu une saison 2019-2020 délicate et a finalement réussi à se maintenir parmi l’élite. 19eme à la trêve avec 5 longueurs de retard sur Amiens (18eme), le club gardois a fini à la 18eme place grâce à une belle phase retour nantie de 5 victoires et 4 nuls. Avec un effectif assez stable, une structure renforcée et un nouvel entraîneur, Jérôme Arpinon, qui a succédé à Bernard Blaquart après cinq saisons dans son ombre, l’objectif sera simple : le maintien.

Les recrues / les départs

Paul Bernardoni parti, le poste de gardien sera occupé par Baptiste Reynet, recruté en provenance de Toulouse. Réalisé sous l’impulsion du directeur sportif Reda Hammache, le recrutement a également débouché sur la venue du milieu paraguayen Andrés Cubas (24 ans) et du latéral norvégien Birger Meling (25 ans). L’option d’achat de Yassine Benrahou (21 ans) a été levée (1,5 M€) alors que Nolan Roux a été prolongé. Un attaquant ou un ailier pourrait encore débarquer cet été.

L’équipe type

Jérome Arpinon devrait articuler sa formation en 4-2-3-1 en début de saison 2020-2021. Le nouveau coach du Nîmes Olympique s’appuiera sur Reynet dans le but, transfuge de Toulouse, et une défense composée de Ripart, Landre, Briançon et Meling. Deaux et Cubas protégeront cette arrière-garde. Ferhat, Benrahou et Philippoteaux animeront le front offensif en soutien de la pointe, Roux.

Point fort/Point faible

5eme de la phase retour la saison dernière grâce à 5 victoires et 4 nuls, Nîmes tentera de profiter de la continuité globale de l’effectif pour essayer de s’illustrer dans la Ligue 1 cuvée 2020-2021. En attendant la livraison du nouveau stade en 2025, le NO espère avoir effectué une bonne pioche avec l’arrivée de Cubas, considéré comme l’un des meilleurs milieux du Championnat argentin. Benrahou a été acheté, ce qui est une bonne chose pour briller en attaque avec la contribution de Roux. En revanche, il faudra faire mieux que durant les derniers matchs de préparation, décevants (1 nul et 2 défaites, un seul but inscrit). Les premiers pas d’Arpinon seront observés attentivement.

Le style