Ligue 1 : Nice propose de rembourser ses abonnés

Nice pense déjà à la saison prochaine



Vous êtes abonné(e) à l’#AllianzRiviera ?

L’#OGCNice vous a adressé ce mercredi soir une communication concernant votre abonnement, ainsi que les réponses à toutes vos questions pratiques.



A lire ici ➡️ https://t.co/yfRt4sz0lA#MonGymMaFamille pic.twitter.com/by9kbT08eK



— OGC Nice (@ogcnice) March 24, 2021

Dans un premier temps, les jauges dans les stades de Ligue 1 ont été réduites puis, à mesure de l'ampleur prise par l'de coronavirus, les huis clos ont été décrétés. Ainsi, les clubs pensent aux abonnés. C'est le cas de l'OGC Nice, onzième du championnat de France, qui a communiqué à propos dess. Sur le site officiel, on en apprend plus.Certains d'entre vous avez partagé notre optimisme estival sur la situation sanitaire en réservant votre abonnement, et nous vous en remercions. Mais force est de constater que le précieux sésame risque de ne pas biper aux portes du stade cette saison... Aussi, l'OGC Nice a pris la décision de vous offrir deux options : le remboursement* ou la mise en place d’un nouvel avoir**", peut-on lire.Dès ce jeudi 25 mars, les supporters de l'OGC Nice peuvent effectuer la démarche. Par ailleurs, préparant la prochaine campagne d'abonnement pour la saison 2021-2022, le club s'est affirmé convaincu que "chaque jour qui passe nous rapproche de nos retrouvailles à l'Allianz Riviera". Sur le plan sportif, Nice a largement battu l'OM (3-0) lors de la 30ème journée de Ligue 1 et affrontera Nantes, le 4 avril, après la trêve internationale.