S’ils seront encore privés de Justin Kluivert, touché à une cuisse, de Robson Bambu (épaule), ainsi que de Youcef Atal (suspendu), les Aiglons récupèrent Kasper Dolberg et Hicham Boudaoui pour la réception de Brest samedi soir (21h), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Un match qui peut leur permettre de se hisser provisoirement sur le podium à la place de l’OM (3e), en déplacement à Lille dimanche après-midi (17h).



"Ils peuvent démarrer contre Brest. Ils se sont bien entraînés cette semaine, ils ne reviennent pas d'une lésion musculaire", a déclaré en conférence de presse Christophe Galtier, interrogé sur les possibilités de voir le Danois et l’Algérien titulaires face à des Bretons avant-derniers du classement et qui n’ont toujours pas remporté le moindre match. Mais les hommes de Michel Der Zakarian n’affrontent peut-être pas le meilleur adversaire pour ouvrir leur compteur. Car les Niçois possèdent tout simplement la meilleure défense de l’élite, et de loin.

Delort bien intégré

Avec seulement 3 buts encaissés, dont 2 dans le derby face à Monaco, ils devancent ainsi le PSG et Angers (7 buts). Et ils possèdent aussi la troisième attaque de Ligue 1 (15 buts marqués), alors qu’ils comptent un match en moins, celui face à Marseille qui avait été interrompu en raison d’incidents avec les supporters et sera rejoué le 27 octobre à Troyes. Une attaque au sein de laquelle Andy Delort s’est parfaitement intégré.



En quatre matchs, l’ancien Montpelliérain s’est montré décisif à trois reprises. Après avoir délivré une passe décisive pour ses débuts à Nantes, où il était rentré pour le dernier quart d’heure, il a marqué contre Monaco et à Saint-Etienne. Une intégration express pour l’international algérien, qui "a séduit les amoureux de l’OGC Nice par son tempérament, son altruisme et sa qualité devant le but adverse", assure sur son site internet l’OGCN, qui a annoncé que Delort avait été élu joueur du mois de septembre par les supporters. Un nouvel atout pour cette ambitieuse formation azuréenne, qui espère bien s'installer sur le podium.