Ligue 1 - Nice n'a plus de temps à perdre

Un an après le premier mercato estival totalement financé par les investissements d'Ineos, Nice a reculé dans la hiérarchie nationale et perdu son statut d'européen. Sixième et qualifié pour la Ligue Europa à l'issue de la saison 2019-2020, le club azuréen n'a pas réussi à faire mieux qu'une neuvième place en 2020-2021. Sur le papier, l'effectif semblait pourtant avoir les qualités pour se mêler à la lutte pour les premières places. En vain. A l'Allianz Riviera cet été, il faudra rattraper le temps perdu par une campagne longtemps passée dans la deuxième moitié du classement. Cela passera par la nomination d'un nouvel entraîneur et l'acquisition d'éléments d'expérience pour encadrer les jeunes recrues de l'été dernier.

Les Aiglons ont clairement manqué de caractère quand Dante a rejoint l'infirmerie à cause d'une rupture des ligaments croisés durant l'automne. Avec son absence, les Niçois ont plongé au classement. Les joueurs arrivés cet hiver ont permis de limiter la casse mais avec le budget qui est le sien, l'OGC Nice doit faire mieux que du bricolage. C'est dans cette optique que les prêts de William Saliba et Jean-Clair Todibo pourraient être prolongés. La direction niçoise a l'intention de grandir en même temps que les deux défenseurs français. Au moins une autre recrue par ligne devrait être nécessaire pour renforcer un effectif qui ne va pas conserver Rony Lopes et Jeff Reine-Adelaïde au-delà de leur prêt et céder certains jeunes qui n'ont pas donné satisfaction.

Christophe Galtier pour tout changer ?



Mais pour vraiment s'affirmer comme un sérieux outsider, c'est en-dehors du terrain que le Gym doit se renforcer. Patrick Vieira limogé, l'intérim d'Adrian Ursea terminé, c'est d'un entraîneur que Nice a besoin. Et dans les jours qui viennent, l'arrivée de Christophe Galtier pourrait être officialisée. Sa volonté de quitter Lille autant que sa proximité avec Julien Fournier, le directeur sportif niçois, ou son refus de rejoindre l'OL sont des signaux qui incitent à l'optimisme dans la Baie des Anges. Avec le tout frais champion de France, Nice pourrait tenir l'homme susceptible de changer la destinée des Rouge et Noir. Le quinquagénaire pourrait être l'homme capable d'utiliser tout le potentiel niçois pour mettre le club à sa place. C'est cette nomination qui pourrait faire entrer le Gym dans une nouvelle dimension et amorcer les chantiers de l'été. Le club présidé par Jean-Pierre Rivère a peut-être perdu du temps depuis un an, mais il compte bien le rattraper durant cet été.



Fonte : "Galtier continuera d'avoir du succès"