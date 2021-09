Si Nice pointe au quatrième rang de la Ligue 1 après cinq journées malgré un point de pénalité et un match en moins, c'est grâce à son efficacité offensive mais aussi à sa défense de fer. L'équipe entraînée par Christophe Galtier a déjà marqué dix buts. Dans ce domaine, seuls Paris et Montpellier ont fait mieux depuis le début du championnat. Surtout, les Aiglons n'ont pas encore encaissé le moindre but. Et ça, personne n'a fait aussi bien. Ni en Ligue 1 ni dans les quatre autres grands championnats européens. Au moment où vous lisez ces lignes, le Gym a tout simplement la meilleure défense du Vieux-Continent. Et ce n'est pas forcément un hasard. Alors que le potentiel offensif des coéquipiers d'Amine Gouiri est régulièrement mis en avant, les qualités défensives des Aiglons sont au moins aussi importantes.

Walter Benitez, Niçois le plus décisif à Nantes ce dimanche



Avec Christophe Galtier, voir des Niçois rigoureux défensivement n'est pourtant pas une surprise. L'an passé à Lille, ses Dogues champions de France avaient déjà été une référence continentale dans ce domaine. A Nice, il a su remettre ça, notamment grâce au retour en forme de Dante. Le défenseur brésilien est revenu des enfers. En novembre dernier, il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés. Son absence avait brisé l'élan azuréen. Malgré ses 37 ans, le capitaine niçois a su revenir en forme. Depuis le début de la saison, l'ancien du Bayern Munich forme une charnière invincible avec Jean-Clair Todibo. Les deux joueurs se complètent idéalement et protègent parfaitement le but d'un Walter Benitez qui n'a plus rien à prouver dans son rôle de dernier rempart.

L'Argentin a été impeccable ce dimanche sur la pelouse de la Beaujoire. Alors que les Niçois ont été mis en difficulté comme rarement depuis le début de la saison, Walter Benitez a réalisé six arrêts. Le gardien des Aiglons a multiplié les parades pour laisser son équipe dans le match. Il a su repousser les offensives des Canaris, même s'il a eu besoin de l'aide de sa barre transversale sur une frappe de Randal Kolo Muani en fin de première période. Si Nice est quatrième de Ligue 1 après cinq journées, c'est aussi grâce à un soupçon de réussite dans les deux surfaces de réparation.