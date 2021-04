Ligue 1 : Nantes se relance à Strasbourg

À croire que tous les succès nantais ressemblent désormais à des miracles : après quatre journées sans voir le succès, le FCN est allé en chercher un précieux chez le 15ème de Ligue 1 Strasbourg (1-2) alors que le Racing menait à la pause, dans le même scénario que la précédente victoire des Canaris, à Paris. Les hommes d’Antoine Kombouaré profitent de la défaite nîmoise à Lens (2-1) pour redevenir barragistes.

Un premier acte à sens unique

Le premier acte ne nous indiquait pas du tout cette issue, les Alsaciens prenant rapidement la mesure de leurs adversaires, se procurant quelques occasions (sauvetage de Jean-Charles Castelletto à la 17ème, parade d’Alban Lafont devant Ludovic Ajorque à la 27ème, coup franc de Dimitri Liénard à la 31ème) jusqu’à ouvrir le score par leur artificier en chef Ajorque (43ème, 13ème but de la saison en Ligue 1) sur une galette de Lionel Carole, qui jouait face à son club formateur.

Un contre pour tout faire basculer