Ligue 1 : Nantes, la folle remontée

Sur les cinq dernières journées de Ligue 1, il n'y a que le PSG qui a engrangé plus de points que Nantes. Les Canaris en ont pris 12, soit un de moins que le dauphin du LOSC. Avec une série en cours de quatre succès consécutifs, les hommes d'Antoine Kombouaré s'offrent une chance de finir la saison au-dessus de la ligne de flottaison. Barragiste virtuel pour le moment, ils n'ont qu'un point de retard sur Lorient, Brest et Strasbourg. Un succès face à des Montpelliérains qui n'ont plus rien à jouer assurera automatiquement le maintien alors qu'un match nul pourrait aussi faire l'affaire en fonction des résultats des concurrents directs.

Dans les autres cas de figure, tout ne sera pas perdu puisque le dernier strapontin en Ligue 1 reviendra au vainqueur de la double-confrontation entre le 18eme de Ligue 1 et Toulouse. Aussi galère fut-elle, la saison 2020-2021 pourrait donc se terminer sur une bonne note pour les Nantais. C'était inespéré tant leur glissade au classement semblait sans fin.

Avec Antoine Koumbouaré, Nantes est d'attaque

14eme sous les ordres de Christian Gourcuff au début de l'hiver, le FCN a enchaîné les contre-performances jusqu'à occuper la 19eme place entre fin-mars et début avril. Au plus mal, les partenaires de Randal Kolo Muani ont compté jusqu'à quatre points de retard sur le 17eme. Un écart qui pourrait être comblé ce dimanche soir au meilleur des moments. Après 14 journées passées dans la zone rouge, ils pourraient sortir des trois derniers rangs au meilleur des moments. Grâce à Antoine Koumbouaré, le quatrième entraîneur de la saison après Christian Gourcuff, Patrick Collot et Raymond Domenech, Nantes a remonté la pente. Avec six victoires, trois nuls et quatre défaites, l'entraîneur affiche une moyenne d'1,62 point par match qui permet à son club de croire au maintien. Malgré sa réputation défensive, il a remis le FCN d'attaque.

Depuis son arrivée, il n'y a que contre Rennes que les attaquants nantais n'ont pas marqué. En faisant trembler les filets à 12 reprises en 13 matchs, ils ont fait la différence. Sur les quatre derniers matchs, qui ont tous été remportés, ils tournent même à une moyenne de 3,25 buts par match. Un rendement fou avec lequel personne n'arrive à rivaliser. Même pas le PSG et son incroyable secteur offensif.