Ligue 1 : Nantes et Lens dos à dos

Intronisé sur le banc du FC Nantes à la fin de l’année 2020, Raymond Domenech devra encore attendre avant de fêter son premier succès à la tête de son équipe. Cette fois-ci, il aura manqué dix minutes aux Nantais pour mettre fin à cette série de 10 matches sans victoire (11 désormais). En tête au tableau d’affichage depuis la 35e minutes de jeu et le penalty transformé par Louza (1-0), Nantes aura peiné en seconde période. Après avoir montré un visage intéressant lors des quarante-cinq premières minutes, les joueurs de Waldemar Kita n’auront pas montré grand-chose lors du second acte avant de craquer sur une grossière erreur de marquage à dix minutes du terme en laissant Kakuta totalement seul à la réception d’un corner de Mauricio (1-1, 81e).

Une histoire de penalty



Pourtant le scénario de cette partie aurait pu être bien différent. A la 31e minute de jeu, Clauss est déséquilibré dans la surface par Fabio. Monsieur Scheinder, l’arbitre de la rencontre, est bien placé et désigne le point de penalty. Kakuta, très en verve depuis plusieurs semaines, se charge de le tirer mais la tentative de l’ancien amiénois passe au-dessus du but de Lafont. Trois minutes après, c’est au tour des Nantais d’obtenir un penalty après un tacle en retard de Gradit sur Kolo Muani dans sa propre surface. Cette fois-ci, Louza ne tremble pas et permet aux Canaris de prendre les devants dans cette partie.

Deux équipes qui font du surplace

Même si ce résultat permet à Nantes de poursuivre sa série de matches sans défaite (3 nuls d’affilés), les Lensois, eux, enchaînent avec un troisième match sans victoire en championnat après les deux défaites consécutives à Lyon (2-3) puis à domicile face à Strasbourg (0-1). Englué en bas de classement, Nantes (17e), ne possède que trois points d’avance sur Nîmes tandis que Lens (9e) n’avance plus depuis quelques journées. Nantais et Lensois sont encore à la recherche de leur première victoire en 2021.