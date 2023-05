Ligue 1 : Nantes chute encore, Lorient se relance...

Face à un concurrent direct pour le maintien, Nantes se devait de l'emporter. Sans victoire en Ligue 1 depuis le 5 février contre Ajaccio, les Canaris s'inclinent une nouvelle fois ce dimanche après-midi. Contre une équipe de Strasbourg, elle aussi, à la lutte pour le maintien, les hommes d'Antoine Kombouaré n'auront pas su faire la différence. Mené dès la 26e minute de jeu après le penalty transformé par Habib Diallo, Nantes a coulé deux minutes après la reprise de la deuxième mi-temps (Habib Diarra, 74e). Le FCN s'incline donc 2-0 et conserve sa 17 place, synonyme de relégation en fin de saison.

Ça n'aura pas suffi pour Brest

Dans le duel des relégables, Brest réalise la mauvaise opération en s'inclinant contre Lorient (2-1). Mené dès la 32e minute par un but de Ibrahima Koné, le SB29 va encaisser un nouveau but de ce dernier à la 51e. Très présents en attaque, les Bretons parviendront à faire trembler les filets lorientais à une seule reprise, sur un penalty de Romain Del Castillo (69e). Avec cette défaite, Brest reste à cinq points de la zone rouge. Même son de cloche pour Auxerre qui n'est pas parvenu à passer devant au score contre Clermont (1-1), et reste aux portes de la zone rouge, à deux points de Nantes. Enfin dans la dernière rencontre de ce multiplex, Ajaccio et Toulouse ne sont pas parvenus à marquer et se laissent sur un score vierge (0-0). Le maintenant devient de plus en plus compliqué pour les Corses qui accusent un retard de neuf points sur le premier non relégable.