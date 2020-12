Ligue 1 : Montpellier surpris par Metz

Montpellier avait l'occasion de rejoindre l'OL à la deuxième place de Ligue 1, au moins pour deux heures, en cas de victoire face à Metz mercredi. Rien que ça... C'était donc plus qu'envisageable face à des Lorrains qui vivotent toujours en deuxième partie de tableau. Au lieu de quoi, le MHSC peut être rattrapé par Monaco et glisser à la sixième place, preuve de l'incapacité assez chronique des Héraultais à saisir les opportunités de voir très (trop ?) haut.



Les hommes de Michel Der Zakarian n'ont obtenu quasiment aucune occasion franche, si ce n'est ce coup franc de Savanier juste à côté (53eme), dans la foulée de l'ouverture du score messine en tout début de seconde période. Aaron Leya Iseka a transformé magnifiquement un penalty obtenu par Farid Boulaya, accroché par ce même Téji Savanier dans la surface (50eme). En fin de rencontre, c'est Habib Maïga qui est allé crucifier ce MHSC sans idées (0-2, 90eme), permettant ainsi au FC Metz de goûter à nouveau à la gagne après cinq matchs sans victoire.



"Le football est fait de hauts et de bas, à nous de faire ce qu'il faut, regrette Der Zakarian sur le compte Twitter du club pailladin. On a fait une bonne entame, mais malheureusement on a manqué un peu précision, on a mis de la variété avec des centres, mais ils sont très bons de la tête, athlétiques... Et au fur et à mesure, ils nous ont mis en difficulté. Le plus dur en football, c'est de mettre des bons ballons et de bien finir. On va tout faire pour retrouver ce qu'il nous faut à Brest."