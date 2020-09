Ligue 1 : Montpellier bute sur Dijon

La Ligue 1 édition 2020-2021 a désormais vu toutes ses équipes avoir au moins un point. Seule équipe fanny jusque-là, Dijon a corrigé cette anomalie. Mais les hommes de Stéphane Jobard auraient voulu mieux face à Montpellier au lieu de concéder le match nul. En tête au tableau d'affichage grâce à des réalisations d'Ebimbe (8eme) et Ecuele Manga (60eme), Dijon a pourtant été rejoint à deux reprises par Montpellier et des buts de Delort (50eme) et Savanier (90eme). Un match nul au dénouement cruel qui vaut à Dijon de rester cantonné à la dernière place de l'élite.

Dijon entreprenant et réaliste

Nullement atteint par son statut de lanterne rouge, Dijon a démarré la rencontre pied au plancher avec des intentions résolument offensives. Cette mentalité portée vers l'attaque s'est matérialisée par un but précoce d'Ebimbe (8eme) qui a pris le dessus sur Omlin après une erreur de relance au préalable d'Hilton. Décidé à obtenir sa première victoire, Dijon a tenté de faire le break avant la pause mais a pêché dans le dernier geste. Aussi impérial à domicile qu'il est friable à l'extérieur, Montpellier n'a pourtant pas été en reste, cherchant à refaire son écart au score. Laborde puis Delort se sont montrés dangereux dans la surface des locaux mais ont vu Gomis s'interposer. Et quand ce n'était pas le portier sénégalais en partance pour Rennes, c'est Chafik qui l'a secondé avec un sauvetage sur la ligne !

Montpellier arrache le nul

Revenu remonté des vestiaires, Montpellier a refait son retard très vite après par l'intermédiaire de Delort (50eme). Alors que Dijon a semblé baisser de pied, c'est le capitaine Ecuele Manga qui a repris victorieusement de la tête le corner de Celina et permettait à son équipe de repasser devant au score (60eme). Deuxième moins bonne défense de Ligue 1 derrière Brest, Dijon a un peu plus confirmé son statut en encaissant un but sur penalty dans les dernières minutes de la partie. Peu en réussite sur les coups de pieds arrêtés, Savanier n'a pas tremblé au moment de convertir son penalty. Revenu au score à deux reprises, Montpellier rate cependant l'occasion de se hisser à la deuxième place du classement derrière Rennes et confirme qu'il a du mal à voyager loin de la Mosson. Il faut en effet remonter au 11 janvier dernier à Amiens pour voir une victoire héraultaise en déplacement !