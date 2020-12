Ligue 1 : Montpellier arrache le nul à Brest

Quatre jours après leur surprenant revers à domicile face à Metz (0-2), les Montpelliérains se déplaçaient ce dimanche sur la pelouse du Stade Brestois avec l’envie de se refaire. Face à des Bretons en bien meilleure forme depuis trois journées, les hommes de Michel Der Zakarian ont un temps cru pouvoir l’emporter, mais ont craqué en seconde période, parvenant à sauver le minimum (2-2).

La première période avait été relativement équilibrée et tout le monde s’apprêtait à rentrer aux vestiaires lorsque Gaétan Laborde décidait d’ouvrir la marque pour les visiteurs (0-1, 45e). Une douche froide en forme de réveil pour les Bretons, remontés comme des pendules à l’entame de la seconde période, et auteurs de l’égalisation peu avant l’heure de jeu, sur un geste précis de Romain Philippoteaux (1-1, 58e).



Sur leur lancée, les locaux ont même doublé la mise vingt minutes plus tard grâce à un Brendan Chardonnet bien servi par Romain Faivre (2-1, 79e). La victoire tendait presque les bras aux Brestois. Mais c’était sans compter sur ce diable d’Andy Delort, une fois de plus décisif au moment opportun, avec un but égalisateur claqué trois minutes plus tard (2-2, 82e). De quoi se quitter bons amis, sans que le résultat ne satisfasse grand monde. Au classement, Montpellier reste cinquième mais pourrait bien se faire doubler par le Stade Rennais en déplacement à Lorient ce dimanche (17h). Quant au Stade Brestois, il demeure onzième, quatre unités derrière son adversaire du jour.