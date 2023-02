Ligue 1 - Monaco surclasse un PSG très inquiétant !

La tête basse. Ce samedi après-midi, le PSG, diminué, n’a rien pu faire face à une équipe monégasque en pleine confiance (3-1). Aleksandr Golovin (3e) et Wissam Ben Yedder (17e, 46e) sont les buteurs du club de la Principauté tandis que Warren Zaïre-Emery (38e) avait tenté de ramener le club de la capitale dans le bon chemin. Étouffés par le pressing mis en place par l’ASM, les hommes de Christophe Galtier ont rapidement perdu pied dans cette rencontre. Seulement 3 minutes après le coup d’envoi, Aleksandr Golovin profitait d’une erreur de Marquinhos pour ouvrir la marque (1-0, 3e).

Peu après le premier quart d’heure de jeu, Wissam Ben Yedder, trouvé par Krépin Diatta, inscrivait le but du break pour l’AS Monaco (2-0, 18e). Réorganisé à 4, le PSG va réagir grâce à sa jeune pépite Warren Zaïre-Emery (2-1, 39e). Alors que la pause s’approchait, Wissam Ben Yedder profite d’une passe chirurgicale du jeune Eliesse Ben Seghir pour redonner deux buts d’avance à l’ASM à la pause.

En seconde mi-temps, les deux équipes vont baisser le rythme. C'est Monaco qui va se procurer le plus d'occasions. Conséquence de cette défaite, le PSG pourrait voir Lens et l’OM revenir à 5 longueurs. Monaco prend provisoirement la deuxième place avant les résultats des Artésiens et des Olympiens.