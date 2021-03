Ligue 1 : Monaco rêve encore, avant Lyon-PSG

"Si on arrive à sécuriser définitivement la 4e place, on verra ce qu'il est possible de faire plus haut", a affirmé l'entraîneur monégasque Niko Kovac mercredi. Le technicien connaît l'importance de ce rang au classement, qui qualifierait l'ASM pour la Ligue Europa l'an prochain, au minimum. Mais au vu du matelas de 11 points d'avance qui sépare Monaco du 5e, Marseille, les Monégasques doivent tout de même regarder vers le haut, et les places qualificatives pour la Ligue des champions. Après avoir résisté à Lille (0-0) le week-end dernier, les partenaires de Wissam Ben Yedder veulent reprendre leur marche en avant, interrompue lors de la défaite à Strasbourg le 3 mars (1-0). En face, Saint-Etienne et Claude Puel restent sur un précieux succès à Angers (1-0), grâce auquel ils ont pris une petite respiration à la 16e place, cinq points devant le 17e, Lorient.

Nantes-Lorient pour le maintien

Les Lorientais (28 points) ont d'ailleurs gros à jouer, dimanche (13h00). A Nantes, 18e avec 27 unités, le maintien est sur la table. La dynamique est néanmoins nantaise: les Canaris restent sur un exploit au Parc des princes contre le Paris SG (2-1). Dans ce duel de clubs à la lutte pour ne pas descendre, le moindre point sera crucial: Nîmes, 19e avec 26 points, affronte en effet le leader lillois dimanche (17h05) et craint de se laisser distancer.

Mais la grande affiche de la fin de semaine, hormis un très attendu Nice-Marseille samedi à 16h00 GMT où Jorge Sampaoli visera un 3e succès de suite aux commandes de l'OM, c'est Lyon-PSG, dimanche soir.Les deux équipes totalisent 60 points, soit trois de moins que Lille. Et la victoire lyonnaise à l'aller en décembre (1-0), reste encore dans les têtes parisiennes. Si sa défaite face aux Canaris les a secoués, lors d'une soirée qui a vu Angel di Maria et le père de Marquinhos se faire cambrioler, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont relancés mercredi contre Lille (3-0) en Coupe de France, de quoi ajouter du piment à ce choc que Neymar pourrait rejouer.