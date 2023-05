Ligue 1 : Monaco respire grâce à sa victoire à Angers

La bonne opération dans la course à l’Europe ce week-end est pour Monaco. Défait lors de leur deux dernières rencontres en Ligue 1, le club de la Principauté s’est repris à Angers (1-2) ce dimanche dans la 4ème rencontre de cette 34e journée de championnat. Bousculé par des valeureux angevins, l’ASM va trouver la faille grâce au Russe Aleksandr Golovine juste avant la pause (0-1, 45e). Le milieu monégasque décrochait une frappe de 20 mètres imparable pour Paul Bernardoni pour permettre à Monaco de prendre l’avantage au score.

Monaco conforte sa 4e place

Dans le deuxième acte, Myron Boadu faisait plier Angers sur un contre rondement mené par l’ASM (0-2, 60e). Bien servi par Youssouf Fofana, le Néerlandais inscrivait son 3e but de la saison en Ligue 1. Loin de s’avouer vaincu, le SCO revenait dans la partie, 4 minutes après le second but monégasque, par l’intermédiaire d’Abdallah Sima (1-2, 64e). Malgré les derniers assauts angevins en fin de rencontre, Monaco tenait sa victoire (1-2). Grâce à ce succès, le club de la Principauté conforte sa 4e place avec désormais 5 points d’avance sur Lille (5e), défait à Reims (1-0) samedi. Angers reste lanterne rouge de Ligue 1 (20e).