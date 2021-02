Non, l'AS Monaco n'entend surtout pas s'enflammer après son succès à Paris (0-2). "C'est une question légitime, mais je reste sur ma position, prévient d'emblée le coach Niko Kovac en conférence de presse. On progresse bien, on est contents, mais on n'est pas au niveau de Lille, Lyon et Paris. On veut garder nos distances sur le cinquième, on sera très heureux si on finit quatrièmes." Pour rappel, Lens est donc à douze points derrière l'ASM, tandis que Lille compte six points de plus en tête... "S'il ne reste que quelques matchs et qu'on est déjà européens, on tentera notre chance. Mais pour le moment, non, on n'est pas candidats au titre."

⚽️ #Ligue1UberEats - #PSGASM

💫 L'AS Monaco fait chuter le PSG au Parc des Princes !

📈 L'ASM revient à deux points du podiumhttps://t.co/k6Lb6S7htg

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 21, 2021





A peine freinés par Lorient la semaine dernière à Louis-II (2-2), les Monégasques restent sur huit victoires en neuf matchs de Ligue 1 et n'ont plus perdu depuis le 16 décembre, à domicile face à Lens (0-3). Les voilà donc revenus à un point du Paris Saint-Germain ainsi qu'à trois unités de l'Olympique Lyonnais. Au passage, les incroyables difficultés des Parisiens au Parc face à l'ASM au 21eme siècle se confirment, avec un total de quatre victoires, neuf nuls et six défaites depuis 2000 (soit seulement 21% de succès).



Si vous n'aviez pas bien entendu Niko Kovac, session de rattrapage avec Benoit Badiashile : "Parler du titre, ce n'est pas le bon chemin à suivre, il reste encore énormément de matchs. Les équipes devant ont beaucoup d'expérience. On fait notre petit bonhomme de chemin, et si vers la fin du championnat, on peut espérer quelque chose, on en parlera. Nous sommes très jeunes, on a perdu des points assez bêtement sur certains matchs. On essaie de creuser l'écart sur nos poursuivants, et si à la fin on est proches du trio de tête, on en parlera." Une preuve de plus que le message du coach, au moins, passe bien.

2 - Monaco est la première équipe à avoir remporté ses 2 rencontres face à Paris au cours d'une même saison de Ligue 1 depuis Nancy en 2011/12. Dominant. pic.twitter.com/NfboDXRY6k

— OptaJean (@OptaJean) February 21, 2021





Kovac : "On n'est pas candidat au titre de champion"