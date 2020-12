Ligue 1 : Monaco privé de Fabregas contre l'OM

Ben Yedder bien présent dans le groupe pour affronter l'OM



𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 🇲🇨 pour le match face à l'OM.#OMASM | Demain, 17h 👊 pic.twitter.com/GgNKwx8qYG

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 11, 2020

Dans l'optique de son déplacement à Marseille pour y affronter l'OM, samedi en Ligue 1 (17 heures), l'AS Monaco sera diminuée par certaines absences dans le groupe convoqué par Niko Kovac. Le technicien croate devra en effet faire sans plusieurs éléments, comme l'a confirmé un communiqué médical publié sur le site officiel du club princier. "Aleksandr Golovin poursuit les entraînements adaptés. Benjamin Lecomte poursuit sa réathlétisation. Cesc Fabregas a ressenti ce jour une gêne au mollet gauche", peut-on lire.Après son déplacement sur la pelouse de Lille dimanche dernier, qui s'était achevé sur une défaite (2-1), Monaco se déplace à Marseille avec l'ambition claire de gagner, selon son coach. "Je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu'on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c'est une bonne équipe. En tant qu'entraîneur, je vois les progrès qu'on a faits depuis mes débuts ici. On a connu des hauts et des bas, mais plus de hauts que de bas. Marseille est tout en haut. On veut être avec eux.", a-t-il expliqué en conférence de presse.20 joueurs ont ainsi été retenus par Niko Kovac pour tenter d'obtenir une victoire face à l'Olympique de Marseille, qui reste sur une série de cinq victoires consécutives en Ligue 1.: Majecki, Mannone - Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Caio Henrique, Disasi, Maripán, Matsima - Diop, Fofana, Gelson Martins, Matazo, Millot, Tchouameni - Ben Yedder, Geubbels, Jovetić, Pellegri, Volland.