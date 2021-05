Ligue 1 - Monaco ne craque pas et repasse 3ème !

Les jambes commencent à trembler, mais Monaco ne faiblit pas. Une semaine après son revers rocambolesque contre Lyon (2-3), le club de la Principauté a retrouvé son sang-froid pour signer un succès tout en maîtrise. D’ordinaire plus fringants dans le jeu, les hommes de Niko Kovac avaient délaissé leur costume de gala pour remettre leur bleu de travail, en Champagne. Avec réalisme, cohérence et un zeste de chance, ils ont rempli leur part du contrat.

Monaco assure l’essentiel



Cette rencontre a été assez verrouillée, entre des Rémois bien décidés à fermer les espaces pour attendre leur heure, et des Monégasques relativement prudents dans la gestion de la profondeur. Il a fallu attendre un coup d’éclair pour voir l’ASM passer devant. Comme souvent dans ces cas-là, Wissam Ben Yedder est toujours dans les parages. Le meilleur buteur monégasque a encore démontré son art de la dernière passe en profitant d’un mouvement amorcé par Matazo pour lui remettre le ballon dans la course, avant que le jeune Belge ne pousse le cuir au fond des filets (0-1, 20e). Sur courant alternatif, les Monégasques auraient pu doubler la mise juste avant la pause a annulé le penalty obtenu par Volland (45e). Bref, la bande à Kovac n’en menait pas large. D’autant que Reims a su se montrer dangereux sur quelques séquences intéressantes. Inspiré, Lecompte a dû s’employer à plusieurs reprises – face à Dia avant la pause (29e), ou encore Cafaro au retour des vestiaires (58e). Le mérite des Monégasques aura été de retrouver un second souffle fin de match, sans toutefois parvenir à faire le break. Qu’importe, l’affaire était réglée depuis un moment. Monaco remonte sur le podium.