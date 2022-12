Ligue 1 - Monaco évite le piège auxerrois grâce à sa nouvelle pépite Ben Seghir

Les changements opérés par l'entraîneur monégasque, Philippe Clement, ont d'ailleurs été déterminants dans ce succès avec lequel l'ASM reste provisoirement cinquième du classement revenant à un point de Rennes (3e) et à égalité de Marseille (4e) qui compte un match en moins. De son côté, Auxerre, qui n'a plus gagné depuis trois journées, enregistre sa deuxième défaite consécutive. L'AJA s'était inclinée 5-0 à Paris, le 11 novembre pour la dernière rencontre avant la trêve après un résultat nul à Troyes (1-1) et une victoire sur Ajaccio (1-0) pour la première du nouvel entraîneur du club icaunais, Christophe Pélissier.

Les Auxerrois ont pourtant ouvert la marque, plutôt logiquement, avec un but de Mbaye Niang qui a transformé un penalty accordé pour une faute d'Eliot Matazo sur Lassine Sinayoko (29e minute). Les Monégasques ont eu la réussite d'égaliser dans le temps additionnel de la première période, là aussi avec un penalty marqué par Wissam Ben Yedder et accordé pour une faute de Gedeon Mensah sur Takumi Minamino (45e+3). A la mi-temps, les remplacements de Ben Yedder, Minamino et Matazo, remplacés respectivement par Ben Seghir, Aleksandre Golovine et Youssouf Fofana ont été payants, apportant une réelle plus-value au jeu de l'ASM qui a égalisé par Ben Seghir, qui disputait son premier match en Ligue 1, à la suite d'une passe de Golovine (58e).

A l'inverse, Fofana a eu la malchance de permettre à l'AJA d'égaliser à son tour en détournant malencontreusement dans sa cage, un corner joué de l'aile gauche par Hamza Sakhi (2-2, 68e). Mais Ben Seghir, qui n'avait jusqu'alors joué en professionnel qu'une minute en Ligue Europa contre l'Etoile Rouge Belgrade, s'est encore illustré en donnant la victoire à Monaco en portant le score à 3-2 d'un tir enveloppé du droit (85e).