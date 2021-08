Ligue 1 : Monaco et Nantes ouvrent le bal en Principauté

Pour ouvrir le bal, voilà un duel entre le troisième contre le barragiste de la saison dernière: l'opposition semble disproportionnée et ce match inaugural de l'exercice 2021-2021 paraît promis à l'équipe de la Principauté. Plusieurs arguments plaident nettement en faveur de l'ASM. L'équipe-type monégasque est quasiment identique à celle de la saison dernière, ce qui est un gage de cohésion et d'équilibre. Les joueurs de Niko Kovac ont en outre repris l'entraînement plus tôt que tout le monde et sont déjà affûtés, comme l'a prouvé leur victoire 2-0 mardi en 3e tour préliminaire de C1. Le FC Nantes, lui, est un survivant qui n'a conservé sa place dans l'élite qu'au prix d'un barrage remporté in extremis contre Toulouse en fin d'une saison dernière où le club a vécu des moments très difficiles et vu défiler trois entraîneurs principaux.

Monaco fait le travail à Prague !

Cette première journée de Ligue 1 verra ensuite le champion en titre, Lille, aller affronter Metz à Saint-Symphorien, dimanche (17h00). Les Dogues, orphelins de leur entraîneur Christophe Galtier parti à Nice à l'intersaison et qui ont perdu cet été deux grands artisans du titre, le gardien Mike Maignan et le milieu de terrain Boubakary Soumaré, devront se méfier d'une formation lorraine qui, malgré une fin de saison dernière en queue de poisson, l'a terminée dans la première moitié du tableau, à la 10e place.

Marseille au révélateur Montpellier



Le Paris SG, vice-champion de France qui s'est vu la saison dernière déposséder d'un titre qu'il détenait depuis 2018, ira se frotter samedi (21h00) au promu Troyes. En temps normal, ce déplacement n'aurait présenté aucun danger pour le PSG. Mais méfiance: l'équipe de Mauricio Pochettino sera privée dans l'Aube de ses Sud-américains, les Brésiliens Neymar et Marquinhos et l'Argentin Angel Di Maria, alors que sa flèche Kylian Mbappé est en phase de reprise. L'Olympique lyonnais, dont l'équipe est désormais entraînée par le Néerlandais Peter Bosz, recevra Brest (17e la saison dernière) sans crainte, malgré les départs de plusieurs joueurs dont son attaquant-vedette néerlandais Memphis Depay.

Dimanche en clôture de cette journée (20h45), l'Olympique de Marseille, qui accompagnera l'OL en Ligue Europa cette saison, passera un bon test à La Mosson contre Montpellier. Tous les voyants sont au vert pour l'équipe du bouillant entraîneur argentin Jorge Sampaoli, qui n'a perdu aucun de ses matches de préparation, et le club semble avoir fait un mercato judicieux. Mais Montpellier, qui a tourné la page Michel Der Zakarian, son entraîneur des quatre dernières saisons remplacé par Olivier Dall'Oglio, est l'une des équipes les plus difficiles à bouger de Ligue 1, jamais bien loin des places européennes.

Programme de la 1re journée de Ligue 1:

Vendredi

(21h00) Monaco - Nantes

Samedi

(17h00) Lyon - Brest

(21h00) Troyes - Paris SG

Dimanche

(13h00) Rennes - Lens

(15h00) Bordeaux - Clermont

Saint-Etienne - Lorient

Nice - Reims

Strasbourg - Angers

(17h00) Metz - Lille

(20h45) Montpellier - Marseille