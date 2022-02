Ligue 1 : Monaco et Lorient n'ont pas réussi à se départager

La victoire en Coupe de France a manifestement laissé des traces, côté monégasque. Pourtant, face aux Merlus, les locaux ont été entreprenants d’entrée, notamment par le biais de leurs Brésiliens. C’est d’abord Vanderson qui est passé tout près de couper un centre de Wissam Ben Yedder, au premier poteau (5ème). Jean Lucas s’est ensuite essayé à un tir croisé du droit à l’entrée de la surface, qui est passé de peu à côté (22ème). Condamnés à faire le dos rond, de par leur incapacité à ressortir proprement le cuir, les Lorientais n’ont cessé de reculer, permettant à Wissam Ben Yedder de placer un tir croisé du gauche dans la surface, à côté (28ème) et à un Vanderson très remuant d’enchaîner une belle frappe en pivot captée sur la ligne par Matthieu Dreyer (33ème).



Le portier morbihannais a d’ailleurs pris soin d’écœurer les attaquants monégasques quand ces derniers avaient enfin la capacité de cadrer. Cela n’a pas fait exception à la règle au retour des vestiaires. Une première reprise du droit à bout portant, et avec rebond, de Jean Lucas, est d’abord sorti par Dreyer d’une solide manchette (58ème). Puis c’est une déviation de la tête aux six mètres, de Ben Yedder, qui est détournée par une parade du gardien, au pied (83ème). Monaco a laissé passer sa chance, d’autant que le physique peine à suivre, quatre jours après la victoire contre Amiens. Lorient a bien eu l’opportunité d’en profiter, avec quelques contres en fin de match, mais les mauvais choix et un manque de détermination ont empêché les Merlus d’être plus réalistes.



Le sourire était tout de même sur le visage de Christophe Pélissier en fin de match, les Bretons bonifiant leur belle victoire de la semaine passée, face à Lens. Pour l’ASM, en revanche, ce petit grain de sable a clairement ralenti leur course pour les places européennes, même si le club de la Principauté reste sur une seule défaite en dix matches, toutes compétitions confondues, depuis fin décembre.