Grâce à des buts de Stevan Jovetic (75e) et Kevin Volland (89e), l'ASM (4e) revient à hauteur de l'Olympique lyonnais (3e), attendu à Marseille (21h00) et revient à trois longueurs du leader, Lille, qui reçoit Strasbourg (17h05). Si on ne parle pas du titre sur le Rocher, Monaco confirme ses ambitions de podium une semaine après son probant succès au Parc des Princes contre le Paris SG (2-0).

Seul des autres membres du quatuor à avoir déjà joué son match de la 27e journée, le PSG (2e) s'est imposé sans forcer chez le dernier Dijon (4-0), samedi, avec un doublé de Kylian Mbappé, pour revenir à un point du Losc. Au stade Louis-II, le but du Monténégrin a fini par battre Gautier Larsonneur, qui avait tout arrêté jusqu'alors, notamment un penalty de Wissam Ben Yedder (30e), son premier manqué en onze tirés depuis qu'il est monégasque.

De retour dans la cage brestoise après trois matches sur le banc, Larsonneur a longtemps été royal, avec des parades acrobatiques. A suivre dimanche après-midi (15h00) un match crucial dans la course au maintien, Nîmes-Nantes, entre des "Crocodiles" qui viennent de sortir de la zone rouge grâce à trois victoires de rang et des "Canaris" revigorés par l'arrivée d'Antoine Kombouaré sur le banc (4 points pris sur 6 possibles).