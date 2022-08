Ligue 1 : Monaco, de gros doutes avant le choc

Recrues en rodage

Avec le Japonais Takumi Minamino, le Malien Mohamed Camara et le Suisse Breel Embolo, arrivés à l'intersaison, Monaco a misé sur trois internationaux jeunes mais aguerris à l'Europe. Ancien patron sportif chez Red Bull, Paul Mitchell, directeur sportif monégasque, connaît sur le bout des doigts les deux premiers, passés par Salzbourg, et le troisième, révélé en Allemagne. Il était convaincu de leurs capacités à vite s'intégrer. Pourtant, les niveaux sont disparates. Monaco en a pâti.

Orpheline d'Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid, l'équipe, supérieure sur le plan athlétique, n'est ainsi jamais parvenue à dominer le PSV Eindhoven dans l'entre-jeu et en a payé le prix fort, incapable de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Avec Camara, cela aurait certainement été différent. D'ailleurs, son entrée à la mi-temps contre Lens, dans des circonstances compliquées, a été intéressante. Mais insuffisante (défaite 4-1 samedi dernier lors de la 3e journée).

A Paris, le Malien jouera aux côtés du revenant Youssouf Fofana et devrait solidifier le milieu. En revanche, Minamino, qui connaît le groupe depuis plus de six semaines, ne parvient pas à endosser le costume de patron offensif. Les prestations européennes du joueur venu de Liverpool ont été mauvaises. Sa sortie contre Lens indigente. Au contraire de l'énergie déployée par Embolo, symbolisée par son égalisation contre Rennes (1-1 le 13 août), Minamino "doit encore travailler physiquement", reconnaît Philippe Clement. L'entraîneur sait son joueur "en manque d'automatismes et de confiance". Mais il lui accorde la sienne.

Leaders en formes disparates

La colonne vertébrale axiale de l'AS Monaco compte deux éléments en forme: Axel Disasi en défense centrale et Youssouf Fofana au milieu du terrain. Même si le premier manque encore parfois de concentration et le deuxième ne parvient pas toujours à se canaliser, ils sont leaders sur le terrain. Au contraire des deux autres éléments de base de l'équipe: Alexander Nübel, dans les buts, et Wissam Ben Yedder, à la pointe de l'attaque. Le gardien allemand continue de susciter les interrogations, à l'image de son jeu au pied aléatoire. S'il a effectué quelques arrêts réflexes de haute tenue sur sa ligne, il est moins performant pour aller vite au sol, ou s'imposer dans les airs.

Remplacé sans rechigner face à Rennes après l'exclusion de Fofana au quart d'heure de jeu, Ben Yedder a montré son sens du collectif. Mais, resté sur le banc lors de la seule victoire (2-1 à Strasbourg le 6 août lors de la première journée), l'homme aux 25 buts en L1 la saison dernière, n'a toujours pas marqué cette saison. A 32 ans, il a encore failli dans sa quête de C1 avec Monaco. Et malgré son statut d'international (15 sélections), il n'est pas certain de vivre la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre) si ses performances ne progressent pas.

Entraîneur en recherche

La saison dernière, Monaco a terminé en trombe (neuf victoires et un nul sur les dix dernières journées). L'équipe évoluait peu. Mais dès juillet, Philippe Clement a annoncé la couleur: vu le nombre de rencontres à disputer, il faudra une large rotation. D'ailleurs, son effectif est large et dense. De ce fait, des éléments importants de la saison dernière, comme Ruben Aguilar, Kevin Volland, Sofiane Diop - pourtant buteur à Strasbourg -, Gelson Martins, voire Aleksandr Golovin, jouent moins actuellement.

"On peut toujours parler de ceux qui ne jouent pas. Mais il est important que tous les joueurs soient disponibles pour les mois qui viennent", explique l'entraîneur belge. On joue tous les trois jours, ça commence maintenant (sept matches en trois semaines, NDLR). Eux ont déjà les automatismes. On a besoin de créer ces automatismes pour les nouveaux."

Il justifie ainsi son tâtonnement. Mais aussi par sa volonté de maîtriser différents systèmes. Même en infériorité numérique, il a ainsi longtemps joué en 3-4-2 contre Lens. S'il reconnaît s'interroger continuellement sur ses choix et ses prises de décision, Clement demandera toujours "beaucoup d'envie et d'intensité" à ses joueurs. "On veut se jauger pour rivaliser avec les meilleurs, conclut-il. Sans peur. Car Quand tu as peur, tu perds toujours."