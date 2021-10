Ligue 1 : Monaco dans le bon wagon ?

𝗟𝗲 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝘃𝗶𝘀𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗶𝘀 à Brest.



Ses déclarations lors de la traditionnelle conférence d'avant-match

Tchouameni : "Nos recrues arrivent à bien s’intégrer"

Toujours à la recherche d’une victoire en Ligue 1 cette saison, le Stade Brestois se méfie de son prochain adversaire, l’AS Monaco "une équipe dangereuse, avec des joueurs de qualité, qui a retrouvé un niveau athlétique de très bon niveau. Dans le pressing ils sont très bons, dans l’utilisation du ballon, ils sont très bons…", a résumé Michel Der Zakarian en conférence de presse avant ce match programmé dimanche après-midi (17h) à Francis-Le Blé.Reste que l’ASM, qui récupère finalement Golovin pour ce déplacement, n’est que neuvième de Ligue 1 à l’heure de débarquer en Bretagne, même si le podium n’est pas très loin. Un bilan plombé par un début de saison calamiteux, avec trois défaites et une seule victoire lors des cinq premières journées pour le club du Rocher. Son entraîneur, Niko Kovac, veut donc maintenant réussir à "enchaîner les victoires" pour rester dans le bon wagon et ne pas se faire distancer, alors que se profile un autre match face à une équipe de la seconde partie de tableau, Reims, la semaine prochaine.Mais si une défaite à Lyon il y a quinze jours a cassé la série des Monégasques, qui étaient invaincus depuis six matchs en championnat et en Ligue Europa, ils ont ensuite enchaîné avec un succès, ou plutôt un hold-up sur la pelouse du PSV Eindhoven pour prendre la tête de leur groupe (1-2), puis une nouvelle victoire face à Montpellier (3-1). Et alors que Caio Henrique a montré qu’il était en grande forme avec trois passes décisives sur ces deux matchs, le duo Kevin Volland-Wissam Ben Yedder, qui a vécu un début de saison compliqué, s’est bien repris contre les Héraultais, avec un but chacun et une passe décisive magnifique du premier pour le second.Commencerait-on à retrouver des ingrédients qui ont fait le succès de l’ASM la saison dernière ? Les recrues commencent en tout cas à s’acclimater, à l’image d’un Alexander Nübel un peu plus serein dans les buts, ou du jeune attaquant néerlandais Myron Boadu, qui a ouvert son compteur à Eindhoven. Et c’est le Brésilien Jean Lucas qui a le plus joué parmi ces nouveaux venus. "Nos recrues arrivent à bien s’intégrer. Au fur et à mesure des entraînements et des matchs, elles prennent de plus en plus confiance et comprennent de mieux en mieux ce que le coach demande. La machine est en route", confie Aurélien Tchouameni sur le site officiel de l’ASM. Le milieu de terrain devenu international tricolore, qui a franchi un palier, sera aussi l’un des baromètres de cette équipe dont la marge de progression reste importante.