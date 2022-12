Après une bonne saison l'an passé sous les couleurs du Clermont-Foot, Mohamed Bayo a changé de dimension cet été en rejoignant le LOSC. Pourtant titulaire en tout début d'exercice sous les couleurs lilloises, l'attaquant est rapidement devenu un second couteau dans l'esprit de Paulo Fonseca. Ecarté pour des raisons de comportement (sortie nocturne la veille d'un match contre le PSG), il n'a pas fait forte impression lors du peu de temps de jeu qu'il a eu. En effet, Bayo n'a toujours pas inscrit le moindre but avec le LOSC. Une situation difficile à vivre. En tout cas, l'attaquant lillois veut repartir de l'avant au plus vite.

« J’ai déjà eu une conversation avec le coach, il compte sur moi. Après, pour l’instant, pour lui, ce n’était pas le moment. C’est lui qui décide. C’est ma première année, donc si on ne me donne pas ma chance directement, je ne dis pas que je n’ai pas envie de jouer, mais on va dire que je peux attendre un petit peu, c’est sûr. Après, je suis un compétiteur. Au bout d’un moment, je ne pourrai pas attendre une saison entière sans jouer, ça, c’est sûr. Maintenant, on va bosser et on sera prêt à la reprise », a confié l'attaquant à La Voix du Nord. Premier élément de réponse mercredi lors de l'annonce du onze qu'alignera Fonseca pour la reprise de la Ligue 1 face à son ancien club, le Clermont Foot.