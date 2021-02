Ligue 1 : Metz et Montpellier se neutralisent

C’est bien connu, toutes les séries ont une fin. Metz rêvait de glaner son quatrième consécutif, une première en Ligue 1 depuis près de 23 ans et la fameuse saison 1997-1998, ponctuée par « le titre » de vice-champion de France. Montpellier pouvait de son côté connaître un quatrième revers d’affilée pour la première fois dans l’élite depuis avril-mai 2017. Finalement, le partage des points ne fait l’affaire de personne même si les Héraultais stoppent l’hémorragie et se rassurent.



Gaëtan Laborde, puissance 7



En fin de contrat en juin prochain, Michel Der Zakarian a vu apparaître dans la presse de nom de Bruno Génésio pour potentiellement le remplacer. L’entraîneur montpelliérain n’en a cure et reste concentré sur son travail. Le tacticien de bientôt 58 ans avait décidé de reconduire sa défense à cinq éléments qui ne fait plus forcément l’unanimité dans le vestiaire. Le capitaine Vitorino Hilton est pourtant toujours aussi vert du haut de ses 43 berges et l’a prouvé face à Thierry Ambrose ou Aaron Leya Iseka. Le trident du milieu de terrain Ferri-Mollet-Savanier a retrouvé de l’allant. Surtout l’ex-Messin, efficace sur coups de pied arrêtés et auteur d’une belle incursion en première mi-temps (17eme). Aligné d’entrée en attaque, compensant l’absence d’Andy Delort, Stephy Mavididi n’a pas démérité et s’est créé la première occasion (4eme). Annoncé du côté de Wolverhampton ou Aston Villa lors du mercato d’hiver, Gaëtan Laborde est finalement resté dans l’Hérault. Il a égalisé d’une frappe croisée du gauche après un une-deux involontaire avec Thomas Delaine (1-1, 70eme). Le septième but pour l’ex-Girondin qui devrait migrer sous d’autres cieux l’été prochain pour une somme record. Montpellier reste en tout cas désormais sur neuf matchs sans victoire (3 nuls et 6 défaites) et n’a toujours pas gagné en 2021



Pape Matar Sarr remet ça



Le FC Metz est, lui, toujours invaincu depuis le début de l’année (3 victoires et 3 nuls) et poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin dans ce championnat avec un style désormais connu : une défense solide, des pistons rapides et une projection rapide vers l’avant grâce aux éclairs du génial Farid Boulaya. L’Algérien continue de marcher sur l’eau et d’orchestrer le jeu de son équipe par sa vista, ses dribbles, ses déviations à une touche ou encore ses tentatives (7eme, 45eme). Il a ouvert un peu trop son pied droit sur une action d’école (41eme) et trop croisé sa frappe juste avant l’égalisation de Montpellier (70eme). Le tournant de cette affiche. La formation de Frédéric Antonetti peut nourrir des regrets au regard du scénario. Elle a débloqué la première le tableau d’affichage sur une nouvelle réalisation de Pape Matar Sarr sur un service en retrait de son compatriote Pape Ndiaga Yade (1-0, 47eme). Le deuxième en trois jours et en quatre titularisations pour le jeune récupérateur sénégalais de 18 ans. La nouvelle pépite venue de Génération Foot. De retour de suspension, « Kiki Kouyaté » a, lui, encore été impressionnant alors que le capitaine John boye a davantage été en difficulté.



Fautif sur le deuxième but encaissé dimanche dernier à Brest (2-4), celui d’Irvin Cardona, Alexandre Oukidja a, de nouveau, été fébrile sur ses sorties (4eme et 39eme). Le gardien algérien a, en revanche, été impeccable sur une frappe croisée à ras de terre (17eme) et un coup-franc flottant de Mollet (83me), ce qui permet aux Grenats de rester sur une dynamique positive avant de se rendre dimanche à Saint-Etienne.