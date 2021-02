Ligue 1 : Mbappé, un retour en forme salutaire pour le PSG

Kylian Mbappé est bien le meilleur buteur de l'élite, avec déjà seize buts inscrits, mais également six passes décisives délivrées. Pourtant, depuis le début de la saison du championnat de France, l'attaquant a souvent été critiqué, par rapport à son rendement sur le terrain. Ce dimanche soir, en clôture de la 24eme journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (0-2).

L'international français a été l'auteur de l'ouverture du score, dès la 9eme minute de jeu, sur un bon service de l'ailier polyvalent (ou milieu offensif) international argentin Angel Di Maria (32 ans), et au terme d'une de ses accélérations fétiches. D'ailleurs, Kylian Mbappé a inscrit 21 buts sur contre-attaque en Ligue 1 depuis ses débuts avec Paris en 2017-18, au moins dix de plus que tout autre joueur des cinq grands championnats sur la période. S'il n'a ensuite plus jamais tiré au but, Mbappé a eu une activité qui a fait beaucoup de bien à sa formation et qui dénote avec certaines de ses sorties précédentes.

21 - Kylian Mbappé a inscrit 21 buts sur contre-attaque en Ligue 1 depuis ses débuts avec Paris en 2017/18, au moins 10 de plus que tout autre joueur des 5 grands championnats sur la période. Fusée🚀#OMPSG pic.twitter.com/EqLmaK3N8m

— OptaJean (@OptaJean) February 7, 2021

Quid de la prolongation de Mbappé ?



D'ailleurs, à l'issue de ce nouveau succès du club de la Capitale, le jeune joueur de 22 ans a lui-même plus ou moins reconnu ses difficultés de ces dernières semaines, au micro de Canal+ : « Les sensations reviennent parce que j'enchaîne aussi. J'arrive à mieux finir les rencontres, je suis moins au bout du rouleau, c'est tout « bénéf » pour la suite, en espérant monter en puissance. » Ce succès, le seizième du PSG en championnat, permet surtout au club de la Capitale d'envisager les prochaines échéances de manière plus sereine.

Alors que se profilent les 32emes de finale de la Coupe de France, ce mercredi (21h00) à Caen, la 25eme journée de Ligue 1, ce samedi (17h00) contre Nice, et même la Ligue des Champions, avec un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, le mardi 16 février à 21h00, dans le cadre des huitièmes de finale aller, cette bonne rencontre de Mbappé ne reste désormais plus qu'à être confirmée. Un nouvel enchaînement de grands rendez-vous en attendant peut-être celui que tous les supporters parisiens attendent, à savoir la prolongation de contrat du champion du monde 2018.

