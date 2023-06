Ligue 1 : Mbappé rend hommage à Messi et le défend contre les sifflets

Kylian Mbappé n’a pas apprécié. Durant ces deux saisons sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Leo Messi a connu une expérience difficile avec les supporters. Le public du Parc des Princes n’a pas hésité à le siffler à plusieurs reprises, lui reprochant son manque d’investissement avec le club de la capitale. Alors qu’il va quitter la France en cette fin de saison, l’international argentin a pu compter sur le soutien de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le natif de Bondy est venu soutenir son partenaire, trouvant son traitement de la part des fans sévère.

« Il n’a pas eu le respect qu’il méritait en France »

« Nous parlons du meilleur joueur de l'histoire du football. Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi s'en va. Personnellement, je n'ai pas compris pourquoi tant de gens étaient soulagés de son départ. Parlons de Messi : il devrait être respecté, et au lieu de cela, il n'a pas eu le respect qu'il méritait en France. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous devrons faire ce que nous pouvons pour le remplacer. Cela arrive peut-être tous les 50 ans ou plus d'avoir deux joueurs comme Messi et Ronaldo à un tel niveau pendant si longtemps. Nous avons vécu une époque exceptionnelle et j'espère que les fans en ont profité. J'ai eu la chance de jouer contre Cristiano, puis contre et avec Leo : ils sont vraiment spéciaux. J'ai beaucoup appris d'eux, surtout avec Messi au cours de ces deux saisons. Ils ont écrit l'histoire du football : ils sont éternels. »