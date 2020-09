Ligue 1 : Mbappé et Paris trop forts pour Nice

Il était attendu, il le savait. Ce dimanche face à Nice, Kylian Mbappé a été titularisé par Thomas Tuchel dans un 4-4-2 avec le PSG. En l'absence de Neymar, il a montré qu'il était capable d'être là. Le premier fait majeur de la rencontre a été la sortie sur blessure d'Idrissa Gueye, remplacé par Ander Herrera, à la 20ème minute. Puis Mbappé a pris la direction des choses.

Très recherché par ses partenaires, le champion du monde 2018 a touché le haut de la barre de Benitez d'un tir tendu (25ème) consécutivement à une bonne remise de Mauro Icardi. 10 minutes plus tard, en percussion, il s'est joué d'Atal avant d'être touché par Thuram dans la surface. Penalty pour Mbappé : tir en force sous la barre, but. 1-0 pour le PSG. Célébrant avec un maillot en soutien à Juan Bernat, Mbappé n'a ensuite pas perdu de temps pour se signaler à nouveau, avant la pause. D'une accélération soudaine, le numéro 7 du PSG a fait la différence devant un Atal dépassé, puis Pelmard, avant d'armer un tir détourné par Benitez. Di Maria, opportuniste, est arrivé pour pousser le ballon au fond des filets et porter le score à 2-0.

Une rentrée de 78 minutes pour Mbappé

Le second acte, disputé sur un rythme un peu moins à sens unique, a vu Nice se procurer plus d'occasions. Par Gouiri (51ème), Atal (54ème), et Lees-Melou (59ème), mais en raison d'une certaine imprécision et d'un Navas impérial, le club azuréen n'a pu revenir. Pire encore, Youcef Atal s'est claqué suite à un duel avec Mbappé, à la course (64ème). L'Algérien a été remplacé par Daniliuc, mais le coup dur était encore à venir. Sur un coup-franc tiré par Di Maria, Marquinhos, coupant le ballon au premier poteau, a pris le meilleur sur toute la défense afin de tromper Benitez et donner un avantage encore plus conséquent aux joueurs de Thomas Tuchel, 3-0 (66ème).

Mbappé aurait pu inscrire un doublé mais une position de hors jeu de Draxler a annulé cela. Par la suite, à la 78ème minute, il était temps pour le natif de Bondy de céder sa place à Sarabia, avec le sentiment de la mission accomplie. Après un succès arraché contre Metz, le PSG a affiché un visage bien plus réaliste, face à Nice, pour empocher un second succès dans cette Ligue 1. Mbappé, lui, a su signer son retour de la meilleure façon possible.