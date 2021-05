Le PSG s’apprête à disputer son dernier match de la saison en Ligue 1. Après avoir conquis la Coupe de France, les joueurs de la capitale vont essayer de dominer Brest, avec l’espoir de pouvoir doubler Lille sur le fil au classement de la Ligue 1. Ils ne sont cependant pas maitres de leur destin et des bonnes nouvelles en provenance d’Angers sont nécessaires pour pouvoir être couronnés.



Mauricio Pochettino, le coach parisien, n’ignore pas toutes ces données. Il espère simplement qu’il n’y aura pas de regrets au bout. « Dans le foot, il faut toujours y croire, a-t-il indiqué en conférence de presse ce samedi. On s'est bien préparés pour gagner et profiter d'une contre-performance de Lille à Angers. Je n'ai aucun message à passer, chacun fera de son mieux, nous on espère gagner demain. »

« On ferait un beau champion »

Le coach argentin veut croire à une fin glorieuse donc, mais il est aussi réaliste. Il sait qu’il y a plus de chances pour qu’il y ait un scénario défavorable dimanche plutôt que le contraire. Et dans ce cas, ça serait « une grande déception ». « Pas un échec, mais une grande déception. On peut parler de frustrations de déception. Mais on reste positif pour demain », a-t-il ajouté.



Enfin, et à la question si Paris méritait d’être sacré au terme de cette saison à 8 défaites, dont 5 à domicile, Pochettino a été catégorique : « On ferait un beau champion, car on est l'équipe qui a gagné le plus de matches. On a souffert en première et en deuxième partie de saison. Mais toutes les équipes qui sont champions sont de "beaux" champions ».