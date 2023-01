Lors de la 17ᵉ journée de Ligue 1 et de la rencontre contre l'OGC Nice au Rohazon Park, le milieu offensif du Stade Rennais, Martin Terrier, a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou de la jambe droite. Un terrible coup dur pour lui ainsi que son club. Si Bruno Genesio a annoncé qu'il ne lui chercherait probablement pas de remplaçant, étant donné le vivier aux postes offensifs dans le club, Martin Terrier, lui, a été opéré ce mardi matin. Tout s'est bien passé pour le meilleur buteur du Stade Rennais, qui était à l'hôpital Jean Mermoz de Lyon pour son opération. S'il devrait être absent pour la deuxième partie de saison, il a déjà entamé sa rééducation.

Le lendemain de sa grande blessure contre les Aiglons, le joueur de 25 ans a assuré qu'il ferait tout pour revenir à son meilleur niveau le plus rapidement possible : "J’ai reçu énormément de messages de soutien et je vous en remercie infiniment, car ils m’aident à préparer mon prochain combat, mais n’en doutez pas, je vais me battre sans relâche pour revenir le plus vite et le plus fort possible." Cette saison, Martin Terrier est le meilleur buteur et passeur du Stade Rennais. Il a inscrit neuf buts et délivré quatre passes décisives en 16 matchs de Ligue 1. En Ligue Europa, il a participé aux six rencontres et a contribué à quatre buts avec trois réalisations et une passe décisive.