Ligue 1 - Martin Terrier en Bleu ? Rennes en rêve

Depuis des mois, à chaque but de l'attaquant de 25 ans, la question revient en salle de presse et sur les réseaux sociaux: l'équipe de France, c'est pour quand ? Et comme il en marque beaucoup, elle devient lancinante, malgré l'abondance de choix de Didier Deschamps en attaque. Interrogé dimanche après qu'un doublé de l'ancien Lyonnais a scellé la défaite de l'OL pour les débuts de Laurent Blanc comme entraîneur de Lyon (3-2), le champion du monde 1998 a remis une petite pièce dans la machine. "Terrier est sur une belle dynamique. Je ne sais pas s'il est proche (des Bleus), je ne sais pas s'il en est loin, en tout cas il est sur le bon chemin", a assuré l'ancien sélectionneur (2010-2012). "Il fait tout pour", a appuyé le gardien rennais Steve Mandanda, champion du monde 2018. "En ce moment, il est monstrueux, il est à la finition, il est dans le jeu, il est omniprésent."

"Un joueur très complet"

Après être longtemps apparu comme inconstant et trop tendre, Terrier a explosé tous ses records l'année dernière pour se hisser sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 21 réalisations. Cette saison, il en est déjà à neuf: de loin, de près, du pied droit, du pied gauche, de la tête, tout est bon pour filer dans l'angle décocher ses fléchettes, sa célébration simple et élégante, à son image. Avec le temps et la confiance, il a élargi sa palette, comme le confirment ses deux têtes qui ont fait mouche contre Lyon. "Il s'engage plus et il a plus de confiance, il est beaucoup plus épanoui. C'est une nouvelle arme", note son entraîneur Bruno Genesio en insistant: "Ça devient un joueur très complet".

Mais l'entraîneur salue surtout la régularité de son joueur: "Il est plus constant dans le liant qu'il amène entre le milieu et l'attaque, dans son positionnement, dans ses choix techniques et aussi dans son replacement défensif". Généralement aligné dans le couloir gauche, même s'il peut jouer à tous les postes offensifs, Terrier bénéficie en effet d'une grande liberté de mouvement et il n'est pas rare de le voir très bas au pressing, mener un tacle défensif avant de courir proposer des solutions devant.

"Pas une fixette"

Cet été, des clubs anglais ont pris contact mais il a choisi de prolonger d'un an à Rennes, jusqu'en 2026, peut-être pour augmenter ses chances de briller à l'automne. Mais, même pré-sélectionné en mai et en septembre, il n'est pas retourné à Clairefontaine depuis son passage chez les Espoirs (2017-2019, 13 sélections). Il y avait fait des débuts remarqués avec sept buts en cinq matches, avant de rester muet pour ses huit suivants. Difficile désormais d'imaginer le sélectionneur Didier Deschamps emmener un novice au Qatar compte tenu du choix qu'il a pour accompagner Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezman.

Et quand les défections en série ont laissé une petite place en septembre, il a choisi de tester Randal Kolo Muani, au profil plus axial. Peut-être Terrier a-t-il surtout ses chances après le Mondial. L'intéressé assure garder la tête froide: le débat sur son avenir en Bleu "est flatteur, mais je ne fais pas une fixette sur ça. L'objectif c'est de continuer à être performant, passer des paliers individuellement mais surtout collectivement". A Angers, Rennes a une série de 11 matches sans défaite à défendre et un podium à viser.