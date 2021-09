Ligue 1 : Marseille, quelle marge de progression ?

L'Olympique de Marseille a certainement été l'artisan principal de ce mercato estival, en ce qui concerne le championnat de France de Ligue 1. En effet, alors que les portes de ce marché des transferts se sont officiellement fermées le mardi 31 août dernier, l'OM peut se targuer d'avoir désormais un total de douze nouveaux joueurs au sein de son effectif professionnel, alors que quinze ont quitté ce dernier, parfois en prêt. Des renforts de poids qui sont venus rythmer l'été du club phocéen. Un été particulièrement réussi, et qui a ainsi permis à Marseille de ne perdre aucune rencontre de préparation, puisqu'en sept matchs disputés, son bilan a été de cinq victoires pour également deux matchs nuls.

Le 8 août dernier, l'OM a également démarré sa saison 2021-22, dans le championnat de France de Ligue 1. Et là encore, les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas encore goûté à la défaite, puisqu'en trois rencontres déjà disputées, leur bilan est de deux victoires pour également un match nul, alors que leur quatrième match, contre Nice, n'est pas allé à son terme, pour les incidents qui ont lieu.



L'OM est invaincu



Avant que cette fameuse rencontre ne soit définitivement arrêtée, l'OGCN menait alors, sur la plus petite des marques (1-0). Même si l'OM est donc invaincu, tout n'est pas encore parfait et des petits réglages peuvent ainsi encore être faits. On peut d'ailleurs penser, dans un premier temps, à la défense. A chacune de ses rencontres de Ligue 1, depuis le début de cette saison 2021-22, l'OM a encaissé au moins un but, et même déjà cinq (si l'on ne compte pas celui contre Nice), en seulement trois rencontres déjà disputées.

Dernièrement, d'ailleurs, le latéral Pol Lirola, déjà prêté l'an dernier, a officiellement fait son grand retour sur la Canebière, ce qui devrait apporter un plus à l'arrière-garde locale. Les largesses défensives marseillaises auraient pu coûter cher. Lors de son match inaugural, le 8 août dernier, sur la pelouse de Montpellier, l'OM était alors mené 2-0, avant donc de retourner la situation (3-2).

Déjà trois buts pour Under



Le 15 août dernier, c'est le contraire et c'est même Marseille qui menait alors 2-0 contre Bordeaux, avant donc de se faire rejoindre (2-2). Outre Nice ensuite, on peut également évoquer l'ultime rencontre, avant la trêve internationale, face à Saint-Etienne (3-1), lorsque les Verts étaient parvenus à égaliser. Mais devant, l'OM a donc prouvé également sa très bonne capacité de réaction, avec huit buts déjà inscrits.

Au niveau comptable, Cengiz Under, prêté par l'AS Rome, s'est déjà bien illustré, avec trois buts inscrits, soit un dans chaque rencontre. Toujours chez les nouvelles recrues, Gerson ainsi que Matteo Guendouzi en comptent également un chacun. Actuellement cinquième du classement, l'OM devrait certainement encore plus monter en puissance, ce qui lui permettra de voir plus loin.