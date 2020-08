Ligue 1 : Marseille confirme trois nouveaux cas de Covid-19, la reprise menacée

L'Olympique de Marseille a confirmé trois cas de Covid_19 dans ses rangs alors que le club phocéen affronte l'ASSE vendredi en ouverture de la première journée de Ligue 1. Ces trois cas avaient été suspectés dimanche par le club phocéen et ont donc été confirmés ce mardi. La Ligue de football professionnel (LFP) a mis sur pied ces dernières semaines un protocole médical censé réglementer toutes les précautions que devront prendre les clubs pour protéger leurs effectifs d'éventuelles contaminations. Et pour l'heure, la "Commission Covid" mise en place par la Ligue de football professionnel "étudie" la tenue de ce match inaugural de L1 entre l'OM et l'ASSE.

A la suite des tests effectués ce lundi, aucun nouveau cas de #COVID19 n’a été révélé, mais les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés.

Le club a transmis l’ensemble des éléments à la @LFPfr. pic.twitter.com/jUU0uJL2wD



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2020



Selon l'AFP, il est prévu que dans les règlements sanitaires que "si l'équipe a plus de 3 joueurs ou encadrants (à partir de 4) isolés sur 8 jours glissants, le virus est circulant dans le club", ce qui implique notamment pour le club concerné une période de 7 jours sans entraînements collectifs. Le match de vendredi aura-t-il bien lieu ? La Ligue 1 ne semble pas sortie de l'auberge...