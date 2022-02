Ligue 1 : Marseille à l'heure des questions... et du rebond ?

Il n'y a pas de crise, ni de psychodrame. L'OM est toujours sur le podium du championnat, son calendrier est favorable et sa défaite à Lyon (2-1) n'est que la quatrième de la saison en Ligue 1. Mais tout de même. La façon dont les Provençaux ont lâché prise en deuxième période contre des Lyonnais menés 1-0 et très amoindris a surpris. "C'est un coup dur, on ne pensait pas perdre", a reconnu jeudi le gardien Pau Lopez. "Demain (vendredi) sera une opportunité de montrer que l'équipe s'est relevée", a-t-il cependant ajouté immédiatement.

Interrogé sur l'impression de fatigue laissée par l'OM à Lyon, l'ancien gardien de la Roma a en tous cas assuré qu'il s'agissait d'une mauvaise piste. "Je ne crois pas qu'il y ait de fatigue. Nous sommes prêts à jouer tous les trois ou quatre jours. Le problème, c'est qu'on a perdu le ballon, c'est ça qui nous a fatigués. Quand tu cours après le ballon, tu baisses physiquement", a-t-il expliqué. "Ça nous a servi à voir là où on est forts et là où on l'est moins. En deuxième période, on a été trop défensifs, on n'a pas eu le ballon. On est beaucoup plus forts avec le ballon que sans ballon", a-t-il insisté.

L'OM marque trop peu

Mais pour une équipe qui se veut offensive, l'OM marque trop peu et le diagnostic ne date pas du match en retard de mardi. Après 22 journées, Marseille n'est en effet que la 9e attaque du championnat, avec seulement 31 buts marqués. En deuxième période encore à Lyon, Luis Henrique et surtout Cengiz Ünder auraient pu donner deux buts d'avance à l'OM mais ont manqué d'efficacité. Pendant ce temps, l'avant-centre Arkadiusz Milik s'échauffait, lançant de temps en temps un regard vers la zone technique où Sampaoli s'agitait.

Mais le technicien argentin n'a fait entrer le Polonais qu'à la 87e minute, quand c'était Lyon, bien plus que l'OM, qui poussait pour marquer. Trois jours plus tôt face à Montpellier en Coupe de France, Milik était pourtant entré et avait marqué. Même si l'OM a réussi ses meilleurs matchs sans véritable avant-centre, la titularisation de l'ancien Napolitain à Lyon était donc attendue. En tous cas, personne n'avait imaginé qu'il entrerait si tard et après Harit, régulièrement très décevant.

"Nous ne faisons que survivre"

"Nous les entraîneurs, nous ne faisons que survivre dans ce métier et on a besoin du meilleur pour que l'équipe gagne", s'est justifié Sampaoli jeudi. "On a déjà joué avec un 9 ou avec (Dimitri) Payet, qui est pour moi un attaquant, même si c'est un attaquant différent. Je dois aussi réfléchir à l'aspect défensif, voir si il vaut mieux jouer avec +Dim+, avec un 9, avec un ailier. +Arek+ (Milik) doit être complémentaire, s'intégrer. Le plus important ça n'est pas les noms, Milik, Sampaoli... Il faut avoir des résultats. Je ne regarde pas les noms, le meilleur joue", a ajouté l'entraîneur marseillais, dans une tirade pas forcément très rassurante pour le Polonais.

Reste qu'avec l'accumulation des matchs, Sampaoli a admis qu'il aurait à faire "des changements". Car le match de vendredi contre Angers sera le troisième en six jours et le premier d'une série de sept en un peu plus de trois semaines avec notamment les barrages de la Ligue Europa Conférence contre les Azerbaïdjanais de Qarabag (17 et 24 février). Milik sera forcément concerné, mais aussi les recrues Sead Kolasinac et Cédric Bakambu, avec l'espoir de retrouver le chemin du but.