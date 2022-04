Ligue 1 : Mandanda revient dans le jeu !

Jeudi soir, alors que les assourdissants supporters du PAOK y croyaient encore et que le fameux Stade Toumba de Thessalonique vrombissait, l'impavide Mandanda a tout stoppé. Arrêt réflexe, arrêt du pied, arrêt au sol, claquette, sortie aérienne ou dans les pieds, le capitaine marseillais, systématiquement titularisé en Ligue Europa Conférence, a sorti toute la panoplie. Seul bémol : un dégagement raté en première période qui a failli coûter à son équipe un but sur lob. "Mandanda a toujours été un grand gardien, il l'a encore démontré ce soir. Il a fait une grosse performance, avec une nouvelle clean sheet à la clé. Il faut féliciter toute l'équipe mais mention spéciale à lui, il en a sorti des pas mal...", a souri Cédric Bakambu après le match.

"On a vu tout de suite, avec ses premiers arrêts, qu'aucun ballon ne rentrerait ce soir. Quand il joue comme ça, il est fantastique. C'est l'homme du match", a de son côté tranché Mattéo Guendouzi. Le match de Salonique était le 99e de Mandanda en compétitions européennes et pour le 100e, il devrait jouer sa première demi-finale en club à ce niveau, puisque lors du dernier passage de l'OM à cette étage, en 2018 contre Salzbourg, il était blessé et avait été remplacé par Yohann Pelé. A l'OM, c'est désormais lui qui est devenu remplaçant, Jorge Sampaoli préférant Pau Lopez en championnat, notamment pour sa capacité à évoluer très haut sur le terrain.

Ce statut nouveau et pas forcément très agréable à vivre à 37 ans dont bientôt 15 à l'OM, le champion du monde français assure l'avoir "géré tranquillement sereinement, avec des moments plus simples à vivre que d'autres". "Le plus important reste le collectif et c'est ce que j'essaie de montrer au groupe", a-t-il expliqué mercredi en conférence de presse. Le match en Grèce a aussi été l'occasion pour Mandanda d'enchaîner une troisième titularisation consécutive, ce qui n'était plus arrivé depuis le mois d'août et les trois premières journées du championnat. "Je l'ai fait pendant pas mal d'années, je connais", a plaisanté le gardien marseillais à Thessalonique.

Trois matches de suite, pas de quoi émouvoir effectivement quelqu'un qui a porté plus de 600 fois le maillot marseillais. Mais à l'approche du choc face au PSG, et alors que Pau Lopez a commis une grosse faute de main lors de son dernier match, il y a deux semaines contre Saint-Etienne, certains observateurs se demandent si Mandanda n'aurait pas repris la place. "Je ne sais pas qui va jouer. Eux le savent sûrement. En tous cas on est très contents d'avoir deux gardiens de très haut niveau. Ce sont deux gros bosseurs et ça se voit", a prudemment lancé Valentin Rongier samedi.

Sampaoli en a dit un peu plus, sans pour autant donner l'information attendue. "On n'a pas encore décidé. Steve a très bien joué jeudi et il est en très grande forme, on s'en réjouit. Il offre une excellente concurrence avec Pau, qui a été très régulier cette saison, dans le style que l'on souhaite", a détaillé l'Argentin. "Je reconnais la valeur de Steve et je sais la reconnaissance que les supporters ont pour lui. Mais je sais aussi le très bon rendement de Pau cette saison. On va décider", a-t-il ajouté. Sur la forme du moment, Mandanda a sans doute une vraie carte à jouer. Mais Pau Lopez est le titulaire en L1 et Sampaoli pourrait choisir de le maintenir pour profiter de sa faculté à jouer haut, pas inutile pour couper quelques espaces à la fusée Mbappé.