Ligue 1 : Malo Gusto revient sur son but malheureux face à Marseille et sur sa blessure

Malo Gusto avait sans doute rêvé d’un autre retour. Absent pendant près de trois mois après s’être blessé aux ischio-jambiers, le latéral droit est revenu sur les terrains à l’occasion du choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Dans les derniers instants du temps additionnel, l’international espoirs a malencontreusement glissé le ballon dans ses propres filets, précipitant la défaite de son équipe. Une action sur laquelle il est difficile de lui reprocher grand-chose. En conférence de presse, Malo Gusto est revenu sur cette action, dans des propos rapportés par L’Equipe : « c'est un peu facile de me jeter la pierre, mais c'est comme ça, je l'accepte, et je dois me rattraper. Je m'en veux beaucoup sur la balle de match que j'ai eue. Je devais faire mieux, mais il faut switcher maintenant. »

Touché par les critiques sur sa blessure

Alors qu’il a signé à Chelsea et rejoindra le club londonien la saison prochaine, Malo Gusto a été touché par les critiques à son égard, l’accusant de retarder son retour pour se préserver en vue de sa nouvelle aventure : « quand tu es un enfant du club, que tu as toujours envie de tout donner pour l'OL et qu'on dit que tu retardes ton retour pour te préserver pour Chelsea, ça touche, car ce n'était pas du tout le cas. En fait, ma blessure était plus grave que ce qu'on avait pensé au début. C'était une lésion de grade 3 et donc ça a pris plus de temps. »