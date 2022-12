Ligue 1 : Malgré la défaite, Philippe Montanier félicite l'OM et veut repartir de l'avant

Jeudi soir, le Téfécé a été battu sur un score de tennis (6-1) contre l'Olympique de Marseille. Pourtant, les Violets avaient réussi une belle performance dans le jeu mais ont été dépassés défensivement par l'intensité et l'efficacité marseillaises.

Après la rencontre, l'entraîneur toulousain Philippe Montanier a réagi en conférence de presse. Après une défaite si lourde, il n'a pas tout voulu jeter et a tenu à féliciter les Marseillais pour leur intensité et leur qualité. Il veut aussi se projeter sur le match très important dans la course au maintien contre Ajaccio dimanche.

"On sait que c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité et des joueurs de grande qualité. C'est difficile quand on vient ici, ça a été dur pour nous. Mais je pense qu'on a eu du répondant. Sauf les dix dernières minutes". "Il faut vite oublier, même si on a fait de bonnes choses. On va jouer Ajaccio, un match qui correspond plus à notre Championnat. On va essayer de vite éliminer ce match et se projeter sur le prochain. Ça va venir vite d'autant qu'on a un peu plus d'une journée de moins de récupération que notre adversaire. En termes d'équité sportive, quand on rencontre un adversaire direct, on aime bien jouer au même moment mais le calendrier est comme ça. Il faut juste se remettre bien physiquement en mentalement. Dimanche sera un autre match."