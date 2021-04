Ligue 1 : Maignan, le titre du Losc au bout des gants ?

Troisième gardien de l'équipe de France derrière l'indétrônable Hugo Lloris et l'expérimenté Steve Mandanda, le Guyanais de 25 ans a pris de plus en plus d'ampleur au sein du vestiaire de Lille. "Est-ce que j'ai franchi un cap cette année ? Oui, c'est fort possible, je prends en maturité et avec l'âge on fait attention aux détails comme les préparations de matches, le travail invisible, tout ce qui fait qu'on peut faire des performances le week-end", a humblement affirmé le portier le mois dernier.

Un avis partagé par son entraîneur Christophe Galtier. "Le fait qu'il soit dans le groupe France a joué. Quand vous y allez, vous regardez, vous observez, vous écoutez. Toute l'expérience qu'il peut emmagasiner, il la met a la disposition de l'équipe", a estimé le technicien vendredi avant la 33e journée ce week-end.

Cette saison, Mike Maignan a progressé car il parvient à être décisif même s'il est très peu sollicité, comme à la dernière minute du choc à Monaco (0-0) le mois dernier où il avait sauvé le point du nul en réalisant une superbe parade face à Stevan Jovetic.

"Plus exigeant"

"Il est beaucoup plus exigeant envers lui-même et il peut donc l'être aussi envers ses partenaires. Cette exigence est hyper importante au haut niveau", a souligné Galtier.

Vendredi dernier à Metz (2-0), le natif de Cayenne a maintenu son équipe dans la partie alors qu'elle réalisait une prestation poussive. Il a notamment repoussé un penalty en début de rencontre, avant de réaliser plusieurs arrêts décisifs au retour des vestiaires, juste avant que Burak Yilmaz n'ouvre le score. "Mike est un homme exceptionnel. Il fait souvent de beaux arrêts. La défense fait son maximum pour que l'adversaire n'ait pas d'occasions mais quand on a un gardien comme Mike derrière, cela nous met en confiance", juge le défenseur latéral Zeki Celik.

Le portier formé au Paris SG, qui semble le mieux placé pour succéder à Lloris quand le capitaine des Bleus prendra sa retraite, affiche des statistiques impressionnantes cette saison. Il n'a encaissé que 19 buts en 32 matches de L1 (meilleure défense du championnat) et a réussi à garder sa cage inviolée à 18 reprises, soit plus d'un match sur deux.

Maignan : "J'ai pris en maturité"

"Heureusement qu'on a un gardien pour faire des arrêts... Toutes les équipes qui jouent pour se qualifier pour la Ligue des champions ont un grand gardien, c'est indispensable. Certains disent que si on est champion ça sera grâce à notre gardien, mais on ne peut pas résumer notre saison sur l'individualité et la performance du gardien, même s'il est très bon", a affirmé vendredi Galtier, un peu agacé par les critiques adressées à son équipe, jugée trop défensive.

Vendredi face à Montpellier, qui est invaincu depuis 13 matches toutes compétitions confondues, le Losc va tenter de retrouver une animation offensive plus séduisante. Avec l'assurance que Mike Maignan sera encore présent pour contrer les redoutables attaquants héraultais.