Ligue 1 : Lyon voit l’Europe s'éloigner après son nul contre Nantes

La contre-performance de trop pour Lyon ? Ce vendredi, l’OL recevait Nantes en ouverture de la 28ème journée de Ligue 1. 10e au classement, les Rhodaniens pouvaient revenir provisoirement à 4 unités de Rennes, en cas de victoire face aux Canaris. Ce ne sera pas le cas. Malmené par des valeureux nantais, les Lyonnais n’ont pu faire mieux que match nul au Groupama Stadium. Le début de rencontre ne pouvait pas plus mal commencé pour les hommes de Laurent Blanc. Dès la deuxième minute, Mostafa Mohamed se retrouve seul face à Rudy Riou. L’habituelle doublure d’Anthony Lopes ne peut que repousser le ballon sur le malheureux Castello Lukeba qui marque contre son camp (0-1, 2e).

Lacazette deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OL

L’OL va rapidement réagir par l’intermédiaire d’Alexandre Lacazette. Bien servi par Bradley Barcola, le buteur âgé de 31 ans inscrit son 150e but avec Lyon pour ramener les deux équipes à égalité (1-1, 24e). Il devient le deuxième buteur du club en devançant Bernard Lacombe. Malgré quelques opportunités de part et d'autre, le score ne bougera pas. Conséquence de ce match nul, Lyon reste 10e et voit l’Europe s’éloigner encore un peu plus. Nantes reste 14e et met fin à une série de 3 défaites consécutives.