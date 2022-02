Ligue 1 : Lyon renverse Marseille et se replace

Le premier acte, marqué par le jet d'une bouteille sur Dimitri Payet, avait été désolant. Deux mois plus tard, Lyon, très amoindri, a réussi mardi à renverser une situation très mal embarquée pour battre Marseille 2-1 et prendre trois points inespérés. Tout désignait l'OM comme favori de ce match à rejouer. Sa série de cinq victoires consécutives à l'extérieur, sa confiance au zénith et surtout l'avalanche d'absences qui a touché l'OL.

Aouar blessé, Guimaraes parti à Newcastle, Paqueta en sélection avec le Brésil, Toko Ekambi à la CAN... La liste était très longue des indisponibilités a priori terriblement handicapantes pour Peter Bosz. Mais c'est d'un autre absent supposé, Dembélé, annoncé malade mais finalement entré en jeu pour la dernière demi-heure, qu'est venue la victoire, avec un très bel enchaînement contrôle en pivot et petit ballon piqué qui a piégé Saliba puis Pau Lopez (2-1, 86e).

Ce but est arrivé à un moment où l'OM, manifestement fatigué et que Jorge Sampaoli a laissé souffrir sans intervenir, ne contrôlait absolument plus rien. L'égalisation de la tête signée Shaqiri sur un beau centre de Gusto (1-1, 76e) était ainsi déjà une récompense logique pour Lyon, meilleur en deuxième période après 45 premières minutes encore pénibles.

L'OM avait la deuxième place en vue et pouvait enfoncer l'OL plus profondément encore. Mais au bout du compte, les Provençaux restent 3e à deux longueurs de Nice alors que l'OL, qui enchaîne une troisième victoire d'affilée, se redresse et vient se placer au 7e rang, à égalité de points avec Rennes (5e) et Montpellier (6e).

Payet, évidemment

Le début de soirée, pourtant, n'avait rien annoncé de bon pour Lyon et l'OM semblait en mesure de battre enfin son olympique rival, pour la première fois depuis 2007. La pluie glacée, le silence sinistre du huis clos, le souvenir des incidents du 21 novembre, l'ambiance n'était évidemment pas folichonne au Groupama Stadium. Il n'y avait donc rien à éteindre mais en ouvrant le score très vite, les Marseillais ont encore un peu plus assombri le moral de l'OL, contraint par les absences à aligner un 11 baroque, avec Cherki avant-centre ou l'habituel latéral Emerson ailier gauche.

Comme toute l'histoire de ce Lyon-Marseille tourne autour de Dimitri Payet, le but, bien sûr, est venu de lui et d'un corner. A gauche, devant le Virage Nord, à l'endroit précis où il avait reçu la fameuse bouteille en pleine tête au mois de novembre, le N.10 marseillais a cette fois pu frapper son corner et il l'a posé sur la tête de Guendouzi, qui a pris le meilleur facilement sur Dubois, très tendre sur le coup (1-0, 10e). Ce but sanctionnait le début de partie vraiment indigent des Lyonnais et à 1-0, avec un potentiel offensif aussi amoindri, on voyait assez mal alors comment l'OL pouvait revenir dans le match.

Vers le haut

Pourtant, les joueurs de Peter Bosz ont alors eu une assez bonne période, trouvant quelques espaces dans la défense marseillaise, notamment à droite via Gusto, meilleur joueur de son épique malgré ses 18 ans. Les Marseillais ont un peu reculé mais sont tout de même restés les plus dangereux, avec Guendouzi encore (18e) ou sur un contre mal conclu par Lirola (32e).

La deuxième période, ensuite, a été plutôt lyonnaise. Les Marseillais, dont certains ont paru fatigués, ont perdu beaucoup de ballons et les ont perdus vite. Ils ont aussi mal joué plusieurs contre-attaques, avec notamment Guendouzi (57e) et surtout Under (68e), qui a raté du gauche une occasion facile. Mais l'OL, donc, a été beaucoup plus dangereux, d'abord avec Cherki, qui a tenté un lob de 60 mètres sur Pau Lopez, comme toujours très avancé. Le gardien espagnol a encore sauvé l'OM d'un double arrêt devant Dembélé puis Caqueret, mais le vent avait vraiment tourné.

Avec ce succès, Lyon peut à nouveau regarder vers le haut, même si la suite n'est pas simple avec des matchs contre Monaco, Nice, Lille ou Lens. L'OM de son côté espérait oublier l'affaire de la bouteille et prendre quelques points au passage. C'est raté et Sampaoli va devoir relancer les siens, qui jouent dès vendredi contre Angers.