Ligue 1 : Lyon, le grand perdant du week-end

Cette fameuse lutte à quatre pour le titre de champion de France se précise. Toutefois, à l'issue de la 31eme journée de Ligue 1, il semblerait bien que l'un des prétendants marque plus que jamais le pas. Et ce fameux prétendant n'est autre que Lyon. Pour la première fois depuis le soir de la 10eme journée de cet exercice, l'OL a quitté le podium, après onze troisièmes places, six deuxièmes places et trois premières places. Pourtant, les hommes de Rudi Garcia avaient leur destin en mains. En effet, ce samedi après-midi, alors encore quatrième, Monaco s'est très nettement imposé contre Metz (4-0), pour s'emparer alors provisoirement de cette fameuse troisième place. De son côté, l'Olympique Lyonnais a affronté Lens, ce samedi soir. Mais les partenaires de Memphis Depay ont donc été incapables de gagner et se sont même trouvés dans l'obligation d'arracher le point du match nul (1-1).

Lyon marque le pas en plein sprint final Au-delà de cette fameuse 31eme journée, Lyon fait clairement du surplace, si l'on se réfère à ses derniers résultats en Ligue 1. En effet, le club rhodanien n'a pris que deux petits points sur ses trois dernières rencontres de championnat, et seulement six lors des cinq dernières journées. Plus inquiétant encore, le jeu actuellement montré par les Gones ne semble pas pouvoir leur permettre de faire mieux. Une chute qui se poursuit donc et qui intervient au plus mauvais des moments, alors que se profile plus que jamais le sprint final de cette édition 2020-21 de la Ligue 1. Ce samedi, à l'issue de ce match nul au goût de défaite, Rudi Garcia avait alors notamment déclaré : « On est les perdants de ce week-end, donc faisons en sorte d'être les gagnants des sept prochains week-ends. Il va falloir vite gagner en championnat... »

Lyon doit encore affronter Lille et Monaco En comparaison, Monaco, qui est donc le nouveau troisième, comme lors des 2eme et 3eme journées, a glané sept points lors de ses trois dernières rencontres de Ligue 1, dix sur ses cinq derniers matchs. Dans cette fameuse course au titre, avant la fin de cette saison, il reste encore deux chocs entre des prétendants et ils concernent, à chaque fois, l'OL. Lors de la 34eme journée, les Gones vont accueillir Lille, avant de se rendre à Monaco, lors de la journée suivante. Quant aux deux autres prétendants au titre, à savoir Lille et le PSG, respectivement premier et deuxième du classement, ils se sont rencontrés ce week-end, pour une victoire lilloise (0-1). Si trois points séparent les deux clubs, rien n'est évidemment joué pour eux.